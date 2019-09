Top-Events im Bezirk Melk.

„Private Investigators spielen Dire Straits“



Freitag, 6. September, 20.30 Uhr im Wirtshaus Beringer in Mank

Organisiert von den Musikfreunden Mank, werden am Freitag, den 6. September 2019 um 20.30 Uhr die „Private Investigators“ die Bühne im Wirtshaus Beringer in Mank betreten. Die "Private Investigators" sind eine oberösterreichische Rockformation die sich intensiv mit der nicht mehr existierenden Rockband "DIRE STRAITS" auseinandersetzt. Im Programm befinden sich die bekanntesten und besten Songs die diese Band je auf den Markt gebracht hat. Die "Private Investigators" haben sich um den Schlagzeuger Jochen Reidinger geründet, weiters mit von der Partie sind Christian „GruftL“ Gruber, Stefan Lindinger, Rainer Hager, Martin Hiptmair und Christoph „Stoffi“ Kögler. Kartenreservierungen unter 0676/4792140 sowie unter www.musikfreunde-mank.com

Sound Shake der Musikkapelle Mauer



Freitag, 6. September, ab 20 Uhr in Mauer bei Melk

Die Musikkapelle Mauer feiert am 6. September ihren "Sound Shake", der jedes Jahr viele Jugendliche und Junggebliebene in Mauer/Melk „abshaken“ lässt.

Das größte Event des Jahres der Musikkapelle lässt heuer seine Gäste eintauchen in die Welt der großen Festivals. Von 20 bis 23 Uhr sorgen die „Original Pielachtaler Schoppenfetzer“ für authentische Live-Blechklänge bekannter Melodien, bevor DJs der Kapelle viele Festivalgenres dieser Welt abklappern und mit den Besuchern auf musikalische Reisen gehen. Dazu gibt’s Wuzzler, Spezialgetränke und den legendären Sound Shake®-Burger. Nicht zu vergessen: coole Themenbars in allen Festivalvarianten.

Bezirksmusikfest zum 150-Jahr-Jubiläum

Samstag, 7. Und Sonntag, 8. September, am Fußballplatz-Areal in Texingtal

Der Höhepunkt der 150-Jahr-Jubiläumsfeiern des Musikvereins Texingtal geht am Samstag und Sonntag über die Bühne: das Bezirksmusikfest des Bezirkes Melk. Im Mittelpunkt steht am Samstag, 7. September, die Marschmusikbewertung, für die 26 Musikvereine aus vier Bezirken angesagt sind. Beim Festakt der BAG Melk auf dem Fußballplatz ab 15 Uhr wird es daher zu einem Großkonzert kommen, an dem mehr als 1.000 Musiker teilnehmen – ein Erlebnis, das auch für Besucher frei zugänglich ist. Um 16 Uhr beginnt die Marschmusikbewertung, für die die Landesstraße 89 zwischen Texing und Plankenstein komplett gesperrt werden muss. Auch hier ist es möglich, die teils außergewöhnlichen Marsch-Kreationen der Musikkapellen hautnah mitzuerleben. Anschließend spielen die „Mostviertler Blechmusikanten“ im Festzelt auf dem Parkplatz des Fußballvereins auf. Abgelöst werden sie von der Militärmusik Niederösterreich unter Kapellmeister Adi Obendrauf, der Beginn ist für 19 Uhr geplant. Teil dieses Konzertes wird auch ein kurzer Festakt zum 150-Jahr-Jubiläum des Musikvereins Texingtal sein. Um 21 Uhr tritt die „Innsbrucker Böhmische“ für ein Konzert auf die Bühne. Am Sonntag, 8. September, findet um 9 Uhr eine Feldmesse im Festzelt statt, anschließend bestreitet die Musikkapelle Mauer einen Frühschoppen. Und ab 15 Uhr tritt zum Abschluss des Bezirksmusikfestes die „Oberkrainer Power“ auf die Bühne. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen an diesen beiden Tagen ist frei.