Top-Events im Bezirk Melk.

Buntes Treiben in Klein-Pöchlarn

Samstag, 8. Februar, 13.30 Uhr beim Rathaus

Den Anfang bei den Faschingsumzügen im Bezirk macht die Marktgemeinde Klein-Pöchlarn. Um 13.30 Uhr versammeln die verschiedenste Gruppen unter anderen der Vereine und der Faschingsgilde beim Rathaus. Der Umzug führt durch den Ort, wo Labstationen bei den örtlichen Betrieben für Stärkung sorgen. Im Anschluss steigt dann eine Faschingsparty im Festsaal.

Jazz Saxophone meets Classical Guitar

Samstag, 8. Februar, 20 Uhr in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt

Der Waldviertler Saxophonist Stefan Gottfried und der belgische Gitarrist Jasper Iturrospe schaffen in ihrem Projekt „aLiga“ einen einzigartigen Duo-Sound. Geschmeidig bewegen sich die beiden Virtuosen durch Jazz, Klassik und lateinamerikanische Musik. Dabei setzen sie verschiedenste Facetten ihres Instrumentariums in Szene und führen diese zu einem reichen und funkelnden Klangerlebnis zusammen. Neben Eigenkompositionen gibt das Duo maßgeschneiderte Arrangements von so unterschiedlichen Musikern wie Astor Piazzolla, Claude Debussy oder Antonio Carlos Jobim zum Besten. Kartenpreise: 22 Euro im Vorverkauf, 24 Euro Abendkassa.

Landjugend lädt zum Ball

Samstag, 8. Februar, 20.30 Uhr im Gasthaus Jagsch in Münichreith

Generationsübergreifend wird am Samstag, 8. Februar, beim „Ball für jung & alt“ der Landjugend Münichreith gefeiert und getanzt. Für beste Stimmung am Tanzparkett im Gasthaus Jagsch sorgt die Tanz- und Partyband „New Starlights“. Neben einer Damenspende, einem Schätzspiel und einer Sektbar erwartet die Besucher auch noch eine Tombola, bei der es viele Preise zu gewinnen gibt. Um 20.30 Uhr geht’s los.