Top-Events im Bezirk Melk.

15 Jahre „Chorisma“

Samstag, 14. März, 19.30 Uhr im Volkshaus St. Leonhard

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums lädt Chorisma am 14. März ins Volkshaus St. Leonhard, bei freiem Eintritt, zu einem besonderen Chorkonzert ein. Präsentiert wird ein bunter Querschnitt des Repertoires – diesmal verstärkt durch eine Band. Neben aktuellen mitreißenden (Austro-)Popsongs stehen auch gefühlvolle Balladen sowie Volkslieder auf dem Programm.

Als siebenköpfige Gruppe begonnen, gestalteten die jungen Sängerinnen zunächst Schulmessen, Taufen, Hochzeiten und rhythmische Messen. Mit der Erweiterung des Repertoires und Schwerpunktsetzung auf Popsongs wurden auch Singbegeisterte aus den umliegenden Gemeinden auf Chorisma aufmerksam und ergänzen heute den Chor.

Neben der Gestaltung kirchlicher und weltlicher Konzerte, teilweise auch in Kooperation mit anderen Chören, setzt sich Chorisma mit seinen Benefiz-Weihnachtskonzerten auch regelmäßig für die Unterstützung sozialer Projekte ein.

Seit der Vereinsgründung vor zwei Jahren ist es den Chormitgliedern besonders wichtig bei Veranstaltungen in Ruprechtshofen und St. Leonhard mitzuwirken. Auch der Pflege des Vereinslebens bei gemeinsamen Ausflügen, Feiern oder Lokalbesuchen kommt eine wesentliche Rolle zu.

Eine Fotogalerie beim Konzert bietet Einblicke in die zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen, sowie in die Vereinsgeschichte.

Geschwistertrio zu Gast im Rathauskeller

Samstag, 14. März, ab 20 Uhr im Rathauskeller Pöchlarn

Das Geschwistertrio Magdalena, Johannes und Nikolaus Schweiger lädt zu einem Konzertabend in Wohnzimmeratmosphäre. Mit mehrstimmigen Klängen und feinsinnigen Ideen kleiden die Musiker bekannte und weniger bekannte Songs in neues Gewand. Erstmals präsentiert das Trio auch Songs aus eigener Feder. Karten im Vorverkauf: 15 Euro (bei Bellissimi, 02757/21512), Abendkasse: 18 Euro.

Besser fix als fertig!

Montag, 16. März, 19 Uhr, Volksschule Ruprechtshofen

Unter dem Motto „Besser fix als fertig! — Leben und Arbeiten in der digitalen Welt!“ spricht Hirnforscher und Neurobiologe Bernd Hufnagl am Montag, 16. März, in der Volksschule. Der spannende und humorvolle Vortrag zeigt auf, wie unser Hirn „tickt“ und wie wir mit Ablenkung, Stress, Oberflächlichkeit und Ungeduld im Lern- und Arbeitsalltag umgehen. Anmeldung erbeten: leader@mostviertel-mitte.at.