Top-Events im Bezirk Melk.

Premiere für die Pöchlarner Silvester-Lounge

Dienstag, 31. Dezember, ab 21.30 Uhr am Parkplatz Welser-Turm

Barbara Haus und „Wiewerk“ laden – mit Unterstützung von Stadtgemeinde und Stadtmarketing – zur ersten Pöchlarner Silvester-Lounge ein. Alle, die gern gemütlich mit lieben Freunden und Bekannten das Jahr ausklingen lassen wollen, können zur Silvester-Lounge kommen. Gefeiert wird ab 21.30 Uhr neben dem Welser-Turm in stimmungsvoll beleuchteter Umgebung und bei chilliger Musik. Feuerkörbe, Sekt, (Kinder-)Punsch und Glüh-Gin sorgen dafür, dass niemandem kalt wird. Bei spätem Hunger schaffen eine Mitternachtssuppe und chinesische Kleinigkeiten Abhilfe. Im Open-Air-Kino der Silvester-Lounge wird mehrere Male „Dinner for One“ gezeigt, zu Mitternacht dürfen natürlich die Pummerin und der Donauwalzer nicht fehlen. Eintritt frei.

Landjugend-Theater beim Bärenwirt

Freitag, 3. Jänner und Samstag, 4. Jänner, im Bärenwirt-Saal in Petzenkirchen

Nach einer Pause, präsentiert die Landjugend Petzenkirchen-Bergland heuer wieder ein Theaterstück. Das Stück "Aufruhr am Gemeindeamt" regt die Lachmuskeln auf jeden Fall an.

Zum Inhalt: Was ist bloß los im Gemeindeamt? Es herrscht große Aufregung in Petzenkirchen, denn der Extremsportler und Sohn der Marktgemeinde, Dominik Kunze, wird von seiner Expedition zurückerwartet. Dominik hat im Alleingang und in einer Rekordzeit den Nordpol durchquert so scheint es zumindest. Zum Empfang hat sich auch der Österreichische Bundespräsident angekündigt, der mit seinen Personenschützern anreist. Die fleißigen Beamten tun alles, um die Sicherheit des Bundespräsidenten zu gewährleisten. Zunächst scheint alles in Ordnung, doch dann hält das Verbrechen Einzug in Petzenkirchen. Die Polizei ermittelt, die Presse forscht nach, der Bürgermeister kennt sich nicht mehr aus. Und welche Rolle spielt dieser dubiose Vittorio, der jedem Rock nachsteigt? Als dann auch noch der Dienstwagen des Bundespräsidenten verschwindet und der Bundespräsident gleich dazu, bricht das Chaos aus.

Der Reinerlös kommt einem karitativen Zweck zugute.

Karten sind in der Trafik Wenninger in Petzenkirchen erhältlich, 0677/63161553.

Neujahrskonzert „Glück Auf“

Sonntag, 5. Jänner, 18 Uhr im Gemeindesaal der Volksschule

Im Gemeindesaal der Volksschule Neumarkt findet am Sonntag, 5. Jänner, ab 18 Uhr das Neujahrskonzert des Kammerorchesters Ybbsfeld unter der Leitung von Kurt Dlouhy statt. Karten sind am Gemeindeamt und auf nön.at/ticketshop erhältlich.