Top-Events im Bezirk Melk.

Jubiläumspremiere „Die Fledermaus“

Freitag, 4. bis Sonntag, 27. Oktober, in der Ybbsfeldhalle Blindenmarkt

Zum 30-Jahre-Jubiläum präsentiert Intendant Michael Garschall die Königin aller Operetten: Am 4. Oktober feiert die „Fledermaus“ von Johann Strauss ihre mit Spannung und Vorfreude erwartete Premiere. Tausendsassa Marcus Ganser zeichnet für Regie und Bühne verantwortlich. Publikumsliebling Alexander Kaimbacher ist in der Partie des „Eisenstein“ wieder in Blindenmarkt zu Gast. Die aus Kopenhagen stammende Sopranistin Signe Ravn Heiberg gibt in der Rolle der Rosalinde ihr Herbsttage-Debüt. Festival-Stammgast Gabriele Schuchter ist als „Ida“ zu bewundern und den „Frosch“ verkörpert der Herbsttage-Starkomiker Willi Narowetz. Die musikalische Leitung dieses ganz besonderen Bühnenereignisses liegt in den Händen des Operettenspezialisten Kurt Dlouhy.

Termine: Freitag, 4. Oktober (19.30 Uhr), Sonntag, 6. Oktober (17 Uhr), Freitag, 11. Oktober (19.30 Uhr), Samstag, 12. Oktober (19.30 Uhr), Freitag, 18. Oktober (19.30 Uhr), Samstag, 19. Oktober (15 Uhr und 19.30 Uhr), Sonntag, 20. Oktober (17 Uhr), Mittwoch, 23. Oktober (19.30 Uhr), Freitag, 25. Oktober (19.30 Uhr), Samstag, 26. Oktober (16 Uhr), Sonntag, 27. Oktober (17 Uhr).

Kartenreservierung und Information: Herbsttage Blindenmarkt,Hauptstraße 24, 3372 Blindenmarkt (geöffnet Mo bis Sa, 9 bis 12 Uhr, Mo auch 15 bis 18 Uhr), 07473/66680, karten@herbsttage.at (die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn).

www.herbsttage.at

Drei Tage dreht sich alles um die Nuss

Freitag, 4. bis Sonntag, 6. Oktober, im Ortszentrum und im Nussstadl

Bereits zum 17. Mal geht von 4. bis 6. Oktober das traditionelle und weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte Nussfest über die Bühne. Jedes Jahr am ersten Samstag im Oktober widmet sich ganz Krummnußbaum der heimischen Walnuss und richtet ein großes Nussfest aus, bei dem sämtliche Vereine und Betriebe, bäuerliche Direktvermarkter, Künstler sowie Musikgruppen aus der Gemeinde zusammen helfen. Gestartet wird das nussig-unterhaltsame Event am Freitag mit dem alljährlichen Dirndlball, bei dem die "Krochledern" für Stimmung sorgen. Für eine ganz besondere Mitternachtseinlage beim diesjährigen Dirndlball sorgt Schlagerstar Marc Pircher.

Tags darauf findet das große Nussfest-Spektakel statt, welches um 10.30 Uhr mit der feierlichen Eröffnung durch Bürgermeister Bernhard Kerndler beginnt. Dabei werden die Markterhebungs-Jubiläen der Nachbargemeinden Erlauf und Golling im Rahmen der Festeröffnung gefeiert. Nachmittags erfolgt ein umfangreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm. Dabei zeigen nicht nur zahlreiche Künstler und Handwerker ihre Erzeugnisse, kulinarisch kann man sich durch die vielen Facetten der Walnuss kosten, Kinder werden bei zahlreichen Programmpunkten unterhalten und Bewerbe rund um die Nuss werden abgehalten.

Am Sonntag findet das Nussfest mit dem Frühschoppen ab 10.30 Uhr mit der Trachtenkapelle Krummnußbaum seinen feierlichen und zünftigen Ausklang.

Erntedankumzug zum 70-Jahr-Jubiläum

Sonntag, 6. Oktober, in der Pfarrkirche, dem Stadtsaal und im Ortszentrum

Michael Bouda Die Bezirksleiter Theresa Fuchs und Leo Gruber-Doberer freuen sich mit BGM Martin Leonhardsberger auf einen gelungenen Erntedankumzug.

Mank ist heuer wieder Schauplatz des Bezirkserntedank-Umzuges der Landjugend, zu dem 3.000 Besucher erwartet werden. Nur alle 6 Jahre findet der Umzug statt, bei dem mehr als 60 Wägen aus den acht Gemeinden der Region durch das Manker Zentrum ziehen. Knapp 100 Personen bereiten im engeren Organisationsteam die Veranstaltung vor.

Der Tag startet schon um 9 Uhr mit einer Festmesse in der Pfarrkirche, danach folgt im Stadtsaal der Festakt zu 70 Jahren Landjugend Bezirk Mank, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Um 13.30 Uhr setzt sich der Wagenzug in Poppendorf in Bewegung und fährt zwei Runden über die Bahnhofstraße, den Hauptplatz und die Schulstraße wieder nach Poppendorf. Neben zahlreichen Besuchern wird auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf erwartet. Die Landjugend und die Manker Wirte sorgen für die Verpflegung der Besucher, am Hauptplatz und am Rathausplatz werden die Wägen von Moderatoren vorgestellt. Für Mank ist der Umzug nach dem FF Landesjugendlager und der Mountainbike-Staatsmeisterschaft das nächste Großereignis im heurigen Jahr.