Top-Events im Bezirk Melk.

HalloWien statt Halloween

Donnerstag, 31. Oktober, ab 20 Uhr im Seminarhof Lachgut bei Regina und Alfred Luger in Bergland

Für alle Liebhaber des Wienerliedes und Weingenießer werden am 31. Oktober bei „HalloWien“ typische Wiener Klangbilder mit humorvollen, oft dramatisch-authentischen Texten samt Weinbegleitung in gemütlicher und entspannter Atmosphäre im Seminarhof Lachgut in Krottenthal in Bergland geboten. Zu Gast sind heuer Rudi Koschelu und Marie-Theres Stickler.

Rudi Koschelu ist seines Zeichens ein Fixstern im Wienerlied und Nummer 1-Kontragitarrist in der alteingesessenen Szene. Egal ob im Duo mit Karl Hodina oder mit Fredi Gradinger als „Weana Spatzn“, Rudi gehört zweifelsohne zu den umtriebigsten Wiener Musikern. Sein unbändiger Fundus an Wienerliedern beruft sich auf mehrere tausend, außerdem beherrscht Rudi Koschelu das wienerische Jodeln, wie im Schneeberggebiet auch Dudeln genannt, das eine schöne Verbindung zwischen den beiden Regionen schafft.

Dass Land und Stadt immer im regen Austausch waren, zeigt die gebürtige Puchbergerin Marie-Theres Stickler. Seit frühester Kindheit spielt sie Steirische Harmonika, machte schließlich ihr Hobby zum Beruf und ist mittlerweile auf internationalen Bühnen vertreten, u.a. mit „ALMA“, „Die Tanzgeiger“ und „Martin Spengler & die foischn Wiener“. Seit nunmehr zehn Jahren ist die Wiener Musik und damit auch die Schrammelharmonika eine wichtige Begleiterin für sie.

„Und es muas a Wein sein“ da es wenig Sinn macht, ständig vom Wein zu singen und keinen zu probieren. Weinbegleitung mit erlesenen, passenden Weinen präsentiert durch Regina Bernhard – Vinogina aus Ybbs.

„Wir holen Grinzing nach Bergland“ freut sich Gastgeber Alfred Luger über das erfolgreiche Konzept. „Marie-Theres und Rudie bringen uns am Vorabend von Allerheiligen zum Schmunzeln und Nachdenken über uns selbst, vielleicht Erinnerungen an den ersten Kuss oder an den ersten G‘spritzten.“

Eintritt: 28 Euro inkl. Weinbegleitung

Kartenreservierung bis 28. Oktober bei Alfred Luger: E-Mail: alfred.luger@aon.at, SMS: 0676/9173522

Konzert zum Jubiläum der „Chameleons“

Samstag, 2. November, 20 Uhr im K4 in Kilb

Zum 35-jährigen Jubiläum präsentieren die „Chameleons“, das Vokalensemble aus Leonhofen, einen musikalischen Höhepunkt im Rahmen eines großen Konzert am 2. November, ab 20 Uhr im K4. „Das Programm der 'Chameleons' wird anlässlich ihres Jubiläums in ein neues Kleid und mit dem „Orchester Musica Spontana“ unter der Leitung von Bernhard Thain, zu einem großartigen neuen Event verpackt“, so Chorleiter Franz „Dschi-Dsche-i“ Hörmann. Neben den extra neu arrangierten Klassikern der „Chameleons“, erwarten die Besucher u. a. popkulturelle Schmankerl wie „Hirtermadl“, „The Greatest Show“ und ein Streifzug durch die besten Songs von ABBA und Queen im beliebten Chameleons-Sound.

Karten: VVK: 21 Euro / AK: 23 Euro, Platzreservierungen unter 02748/7321-15.

Melker Singverein sticht in See

ab Freitag, 8. November, 19.30 Uhr im Melker Stadtsaal

Es könnte so einfach sein: Koffer gepackt, rauf aufs Schiff und ab in die Karibik – doch wer an Bord der „The Old Green Elisabeth“ Platz nimmt, muss mit – irrwitzigen – Komplikationen zum Start der Kreuzfahrt rechnen. Denn beim diesjährigen Stück der Theatergruppe des Melker Singvereins, „Schiff Ahoi“ von Beate Irmisch, geht sowohl in der Kapitänskajüte als auch für die Passagiere einiges schief. Seit Ende August proben die Mitglieder, am Freitag, 8. November, 19.30 Uhr, findet die Premiere statt. Weitere Vorstellungen jeweils um 19.30 Uhr: Samstag, 9. November, Freitag, 15. November, Samstag, 16. November sowie jeweils um 16 Uhr am Sonntag, 10. November, und am Sonntag, 17. November. Infos und Karten: ( 0676/4733073 oder an melker-singverein@gmx.

Gerold Obermaier, Leo Schörgenhofer, Brigitte Trost und Gregor Mayer (v. l.) freuen sich auf volle Publikumsreihen bei der Premiere am Freitag, 8. November.