Top-Events im Bezirk Melk.

Aktionstage und Literatur rund um den hl. Leopold

Mittwoch, 13. bis Samstag, 16. November, in der Melker Altstadt

In den Geschäften der Melker Innenstadt gibt es in den Tagen rund um Leopold eine Reihe von Veranstaltungen: Martina Exel bietet im Mode-Eck eine Gin-Verkostung von Fabian, Schminktipps von Alice und sonstige Überraschungen an; im Hof des Rathauskellers lässt das Weingut Özelt Wein verkosten, modegraf präsentiert Mode, Waldviertel-Optik zeigt Highlights der Brillenmode, dies alles umrahmt von Musik und Lichtspielen der Firma Lichtlounge. Viele Geschäfte bieten Rabatte an, am Leopolditag wird es in den Modegeschäften Abendshopping geben.

Der Literatursalon im Mistlbacher, Hauptstraße 1, der vor einer Woche eröffnet hat, bietet gleich drei Veranstaltungen: eine Lesung mit dem bekannten Autor Paulus Hochgatterer am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr, am Freitag, 15. November, um 17 Uhr präsentiert Christian Pfeffer das Buch „Karl Korab, Siebdrucke von 1986 - 2018“, worin eine jahrzehntelange Kooperation zwischen dem Künstler und der Firma Gradwohl in Melk dokumentiert wird.

Für Kinder ab 3 Jahren erzählt am Freitag, 15. November, um 14 Uhr Dena Seidl Leopoldssagen und Märchen im Literatursalon Mistlbacher.

Gaudi-Frühschoppen in Raxendorf

Sonntag, 17. November, ab 10.30 Uhr im Gasthaus Gruber in Raxendorf

Der USV Raxendorf veranstaltet am Sonntag, dem 17. November, Beginn ist um 10.30 Uhr, einen Gaudi-Frühschoppen im Gasthaus Gruber. Für die musikalische Unterhaltung sorgen ,,Die jungen Kamptaler“. Auf die großen und kleinen Besucher warten ein Kinderprogramm sowie Tombola und Schätzspiel.

Peter Grillmair Die Wirtschaftskammer NÖ lädt am 20. November zum Kabarett „Prävention 4.0“ mit Manuel Thalhammer, um 19 Uhr in die Bezirksstelle ein.

Kabarett in der Wirtschaftskammer

Mittwoch, 20. November, 19 Uhr in der Wirtschaftskammer Melk

Kabarett einmal anders: In Kooperation mit der Berufsgruppe der Lebens- und Sozialberater der Wirtschaftskammer NÖ, stellt Kabarettist und Poetry-Slammer Manuel Thalhammer das gemeinsame Programm „Prävention 4.0“ vor. Nach seinem ersten Kabarettprogramm „Lehrer ohne Klasse“ entführt der Gewinner zahlreicher Kabarettpreise diesmal in die Welt der Lebens- und Sozialberatung. Dabei setzt sich der 34-jährige Linzer auf humorvolle Weise mit psychosozialer Beratung, Ernährungs- und sportwissenschaftlicher Beratung auseinander und fragt: Was sollte man tun, um körperlich und geistig fit zu sein und auch zu bleiben?

Das Publikum erfährt an diesem Abend auf humorvolle Weise, was passiert, wenn ein Kabarettist sein Leben ab sofort auf „gesund“ umstellt. Doch um die Prävention der Zukunft zu verstehen, muss man zunächst in die Vergangenheit reisen. Wer also wissen möchte, wie eine Paarberatung in der Steinzeit abgelaufen wäre, warum der Caesar’s Salad nicht „nur“ ein Salat ist und wem sportwissenschaftliche Beratung gutgetan hätte, hat bis Frühjahr 2020 Gelegenheit dazu. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Eintritt frei .

Interessierte können sich verbindlich direkt unter dienstleister.gesundheit@wknoe.at oder unter 02742/851-19193 anmelden solange die Plätze reichen.