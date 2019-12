Top-Events im Bezirk Melk.

Soziale Wintersonnenwende



Die Dorferneuerung Spielberg, Pielach und Pielachberg lädt zur „Wintersonnenwende mit einem sozialen Aspekt“ beim Sport- und Kulturhaus in Pielachberg am Freitag, 20. Dezember. Geboten werden Glühwein, Punsch, Mehlspeisen und ein Sonnwendfeuer, welches durch den Fackelzug der Kinder um 18 Uhr entzündet wird. Der Reingewinn dieser Veranstaltung wird wie in den letzten Jahren im Bedarfsfall für einen sozialen Zweck in den Orten verwendet werden. Bereits vor dem Start der Verkaufsstände findet für die Feuerwehrjugend die Abnahme der Gerätekunde im Feuerwehrhaus statt. Die Verleihung der Abzeichen ist ein Bestandteil des Abendprogramms. Mit einer weiteren Auflage der „Sozialen Wintersonnenwende“ in Pielachberg wollen alle Dorfgemeinschaften, die Bauernschaft, die örtlichen Vereine (FC-Hubertus, MV-Melk, Freiwillige Feuerwehr) aus Pielach und die Jugendfeuerwehr einen kleinen Beitrag zu diesen gemeinschaftsfördernden Punkten leisten. Informationen unter http://lebenimdorfanders.blogspot.com

Adventkonzert in Loosdorf

Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Loosdorf laden am Sonntag, 22. Dezember, ab 15 Uhr zum traditionellen Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche von Loosdorf. Der musikalische Programmbogen spannt sich von traditionell, klassisch, modern bis hin zu weihnachtlichem. Somit ist für jeden musikbegeisterten Zuhörer etwas dabei. Durch das Konzertprogramm führt Dr. Harald Froschauer. Der Eintritt ist frei.

Weitental-steirischer

Das Weitental Ensemble und die Huafschneida bringen am Freitag, 20. Dezember, von 18.30 bis 21 Uhr in der Pfarrkirche Weiten vorweihnachtliche Stimmung auf steirisch. Bekannte Lieder aus dem alpenländischen Raum, Jodelmelodien und traditionelle steirische Klänge sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre in der Pfarrkirche. Brigitte Spindelberger rundet mit Geschichten und Texten den Konzertabend ab. Eintritt sind freiwillige Spenden, bei freier Platzwahl.