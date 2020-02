Top-Events im Bezirk Melk.

Außer Spesen nichts gewesen

Ab Samstag, 29. Februar, 19.30 Uhr im Gasthaus Schwaighofer-Zainer

Was sich so alles in einem Reisebüro zutragen kann, erörtert die Theatergruppe „Papalapap“ aus Hürm auf komödiantische Art und Weise in ihrem aktuellen Stück „Außer Spesen nichts gewesen“. „Es wird bereits fleißig geprobt“, erzählt Klaudia Zuser von der Theatergruppe. Vorstellungstermine im Gasthaus Schwaighofer-Zainer sind: Samstag, 29. Februar, 19.30 Uhr, Sonntag, 1. März, 15 Uhr, Freitag, 6. März, 19.30 Uhr, Samstag, 7. März, 19.30 Uhr und Sonntag, 8. März, 15 Uhr. Kartenvorverkauf im Gasthaus Schwaighofer-Zainer von Mittwoch bis Sonntag, 02754/58004.

„Fair Kick“ im Stift Melk

Samstag, 29. Februar, 10 bis 17 Uhr in der Sporthalle des Stiftes Melk

Vorfreude auf das große Jugendfußballturnier herrscht bei vielen Ministrantinnen und Ministranten: Am 29. Februar treffen in der Sporthalle im Stift Melk zahlreiche Teams aufeinander und rittern um den ersten Platz beim Diözesanjugendfußballturnier.

Das Hallenturnier steht unter dem Motto „Fair Kick“. Die Teams werden in zwei Altersgruppen gegeneinander antreten – die Zusammensetzung ist pfarrübergreifend sowie Buben und Mädchen gemischt möglich. Jedes Team besteht aus vier Feldspielern und einem Tormann bzw. einer Torfrau. Für jede Mannschaft stehen Urkunden und Sachpreise bereit. Heuer wird es einen Extrabewerb ohne Schiedsrichter geben. Organisiert wird das diözesane Hallenfußballturnier von der Jugendpastoral Dekanat Zwettl und der Diözesansportgemeinschaft St. Pölten.

Weitere Infos: www.jupa.at/dekanat-zwettl

Franz Crepaz Militärkapellmeister Adi Obendrauf mit Musikschuldirektorin Leopoldine Salzer und Kapellmeister Thomas Zimola bei letzten Besprechungen für das große Konzert am 29. Februar in Mank.

Blasorchester Alpenvorland gibt Galakonzert

Samstag, 29. Februar, 19.30 Uhr im Manker Stadtsaal

Ein ganz besonderes Blasmusik-Projekt der Musikschule Alpenvorland geht am Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Mank über die Bühne. Zum zweiten Mal 2009 dirigierte Hans Gansch wird ein Orchester auftreten, das aus Musikern aller sechs Musikkapellen des Bereiches der Musikschule besteht, also Mank, Melktal, Kirnberg, Texingtal, Kilb und Hürm. Für dieses große und qualitativ hochwertige Blasorchester Alpenvorland konnte diesmal Militärkapellmeister Adi Obendrauf gewonnen werden. „Ergänzt werden diese Musiker durch Musiklehrer sowie Schüler der Musikschule, um so musikalisch gemeinsam was zu schaffen und zugleich einen besseren Kontakt unter den Blaskapellen zu pflegen“ so Musikschuldirektorin Leopoldine Salzer und Kapellmeister Thomas Zimola. Eintritt sind freiwillige Spenden.