Top-Events im Bezirk Melk.

Wiesn-Stimmung in Raxendorf

Freitag, 18. bis Sonntag, 20. Oktober, in der Stadler-Halle in Raxendorf

Beim Oktoberfest des Musikvereins Raxendorf vom 18. bis 20. Oktober in der Stadler-Halle wartet auf die Besucher wiederum ein tolles Programm. Zudem feieren sie auch ihr 60-jähriges Bestandsjubiläum. So wird am Freitag mit der Ö3-Disco begonnen, weiter geht es am Samstag mit dem Bieranstich und der Gruppe „Die Mayrhofner“ aus dem Zillertal. Am Sonntag folgt eine Festmesse und beim anschließenden Frühschoppen kommt Franz Posch mit seinen „Innbrügglern“.

Männerlieder & Frauensachen

Samstag, 19. Oktober, im Rathauskeller Pöchlarn

Nina Zissler gestaltet diesen amüsanten Abend mit Liedern, die sich allesamt um die wichtigste Nebensache der Welt drehen den Mann. Songs, quer durch die Jahrzehnte, vom „Backstreet Boy“ direkt zum „Macho, Macho“. Oder war´s umgekehrt? Sind Männer Schweine? Und wenn ja, warum ruft dann keine Sau an? Vielleicht ist doch der schöne, fremde Mann der Richtige? Zum Schluss jedenfalls will sie trotzdem keine Schokolade, sondern einen Mann. Oder beides....

Karten erhältlich in Hartis-Shop Pöchlarn, 0664 5131770.

Tage der Offenen Ateliers

Samstag, 19. und Sonntag, 20. Oktober in vielen Gemeinden des Bezirks

Es ist wieder soweit! Im Rahmen der 17. „NÖ Tage der Offenen Ateliers“ – Österreichs größter Schau Bildender Kunst und Kunsthandwerk – am 19. und 20. Oktober öffnen zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten für Interessierte auch im Melker Bezirk. An 34 Standorten kann man den Kreativen über die Schulter blicken, sich inspirieren lassen, hinter die Kulissen schauen, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen, den Schaffensprozess verfolgen und natürlich auch Kunstwerke erwerben. Und viele der Teilnehmer locken zusätzlich mit Happenings wie Konzerten, Tanzperformance oder gar Brotbacken im Lehmofen.

Mit dabei im Melker Bezirk: