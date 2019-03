Top-Events im Bezirk Melk.

Gute Reise und süße Träume für Valerie

Das Kindertheater Papperlapapp bringt am Mittwoch, 13. März, „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“ für Kinder ab drei Jahren auf der Bühne in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt. Beginn ist um 16 Uhr. Jeden Abend das gleiche Spiel: Valerie will nicht ins Bett! Stattdessen schwingt sie sich auf ihre Gute-Nacht-Schaukel und lässt sich von ihrer Fantasie zu den verschiedensten Schauplätzen entführen. So erleben wir Valerie auf einer Reise ins geheimnisvolle Turbanland, als Kapitän eines Ozeandampfers oder als Bäuerin auf einem Bauernhof. ... Geduldig hat ihr Papa Valerie auf allen Reisen begleitet. Doch nun ist´s genug! Husch ins Bett! Aber wird Valerie die Bitte Ihres Vaters erhören? (Ab 15 Uhr Bastelei für Kinder).

Jubiläums-Ausgabe des Medizinkabaretts von Peter & Tekal

Das Kabarettduo Peter & Tekal gibt am Samstag, 16. März, 19.30 Uhr in der Ybbsfeldhalle Blindenmarkt ein Benefizveranstaltung ihres vielumjubelten Medizinkabaretts anlässlich 50 Jahre Rotes Kreuz Blindenmarkt. Als Eintritt werden freiwillige Spenden erbeten, die dem RK Blindenmarkt zu Gute kommen. Rund 20 Jahre ist es her, dass der Allgemeinmediziner Ronny Tekal (damals noch Teutscher) und sein Patient Norbert Peter (immer schon Peter) ihre „Doktorspiele“ präsentierten. Seitdem haben die beiden Medizinkabarettisten mehr als eine Viertel Million Menschen alleine von der Bühnenordination aus unterhalten und das Land damit auch ein Stückchen gesünder gemacht. Schließlich gilt Lachen als die beste Medizin.

Junge Rinderzüchter in der Berglandhalle

Von Samstag, 16. bis Sonntag, 17. März 2019 findet in der Berglandhalle in Niederösterreich das Bundes Jungzüchter Championat der 7.000 Jungzüchter Österreichs statt. An diesem Wochenende rückt Niederösterreich in den Mittelpunkt der nationalen und internationalen Züchterjugend. Erwartet werden über 2.000 Besucher, das Interesse an der wichtigsten Jungzüchterschau Österreichs ist bereits im Vorfeld enorm. Am Samstag findet ab 19 Uhr der Schulwettbewerb statt, anschließend geht es bei der Jungzüchter-Party rund. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Vorführwettbewerb, Siegerehrung ist dann ab 14.40 Uhr.