Top-Events im Bezirk Melk.

Gesichter des Mondes

Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Mondlandung“ am 21. Juli laden die Emmersdorfer Bildungswerke in Kooperation mit der Gesunden Gemeinde am Mittwoch, dem 17. Juli, einen Tag nach dem Julivollmond um 21 Uhr zu einer Lesung auf die neue Aussichtsterrasse des Gasthauses Langthaler nach Pömling. Die Linzer Märchenfee Nina Stögmüller wird geschichtliche, mythologische und wissenschaftliche Mondaspekte vorstellen. Sie ist Autorin des Buches „Mondnächte erzählen“, in dem 40 Märchen über den Mond auf ihre Leser warten, anschließend wird die romantische Seite des Mondes, unseres himmlischen Begleiters, beleuchtet. Der Mond kennt die Sorgen der Liebenden nur zu gut, denn immerhin ist er seit Ewigkeiten in die Sonne verliebt. Anmeldung bis 15. Juli, bei bildungswerk@gmx.at oder bei Johann Pittl Tel.: 02752/71627.

Erlaufer Stockschützen laden ein

Das Stockschützenfest findet am 13. und 14. Juli in Erlauf in der E-Werkgasse Erlauf statt, wo der örtliche Stockschützenverein zu einem Turnier der Erlaufer Vereine am Samstag, 13. Juli ab 15 Uhr am Platz in der E-Werkgasse einlädt. Interessante Wettkämpfe, es treten die Damenmannschaft , Gemeinderäte , Sport- und Tennisverein, Freiwillige Feuerwehr, Perchtenverein, Trachtenkapelle und Erlaufer Stockschützen zum Wettkampf an. Ab 21 Uhr gibt es Unterhaltung mit „HarryB.“. Am Sonntag, 14. Juli, spielt ab 10 Uhr die Trachtenkapelle Erlauf beim Frühschoppen auf. Natürlich ist für Speisen und Getränke auch bestens vorgesorgt und so steht einem vergnüglichen Fest nichts mehr im Wege.

Wakeboard Cup 2019 – River Rumble 2019 in Marbach

Nach 15 Jahren erfolgreicher Durchführung von Staats‐ und Landesmeisterschaften erhielt der WSC „Wakesharks“ Marbach 2019 wieder den Staatsmeisterschaftslauf für Wakeboard am Boot. Der Corona Wakeboard Cup 2019 wird heuer wieder in 4 Stationen am Boot (Marbach, Pörtschach, Gmunden und am in Hart am Bodensee) und 4 Stationen am Lift ausgetragen. Gleichzeitig findet im Zuge der „Danube Wakeboard Masters“, welche in Marbach Ybbs, Altenwörth, Korneuburg und Tulln ausgetragen werden, der erste Tourstopp in Marbach an der Donau statt. Los geht es am Freitag 12. Juli mit dem Einschreiben und dem Training von 9 bis 19 Uhr. Der Freitag steht ausschließlich im Zeichen eines freien Trainings. Am Samstag geht es dann am Jubiläums RiverRumble richtig zur Sache. Die Quali beginnt ab 9 Uhr mit den Girls, Boys, Amateuren, Masters, Junior Men und danach der Open Women und Men. Nach einer kleinen Mittagspause geht es Schlag auf Schlag. Ab 15 Uhr beginnt das Finale für die RiderInnen der Klassen Junior Men, Open Men und Open Women, abschließend, Boys/Girls Juniors, Amateure und Masters. Ab ca. 21 Uhr wird im Hafengelände Marbach beim Open Air der Abschluss gefeiert.