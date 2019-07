Top-Events im Bezirk Melk.

Altstadt-Höfe in Melk öffnen die Tore



Am Freitag, 19. Juli und Samstag, 20. Juli sind ab 18 Uhr 26 Innenhöfe und Plätze in der Altstadt für Besucher geöffnet. 15 Live-Bands sorgen an beiden Abenden für Unterhaltung beim Sommerfest in Melk.

Vereine und die Gastronomie sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Erstmals werden die Unternehmer der Wiener Straße einen eigenen Hof betreiben. Der Lichthof beim Haus am Stein hat begonnen - heuer kommt der Pfarrhof dazu.





Fahrzeugsegnung in Maria Steinparz



Der Missionsausschuss der Pfarre Loosdorf organisiert auch heuer wieder am Sonntag, 21. Juli in Maria Steinparz eine Fahrzeugsegnung. Um 14 Uhr feiert Pfarrer Zenon Pajak mit den Anwesenden in der Wallfahrtskirche eine Christophorus-Messe und führt anschließend die Fahrzeugsegnung durch.

Maria Steinparz liegt in der Nähe der Schallaburg und eignet sich so sehr gut für einen Sonntagsausflug. Die MIVA (Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft) bittet im Rahmen dieser Feier um einen Zehntel-Cent für jeden unfallfrei gefahrenen Kilometer im abgelaufenen Jahr. Rund 80 Fahrzeuge besuchen jährlich diese traditionelle Veranstaltung und unterstützen so diese Initiative. Pro Jahr erreichen das MIVA-Büro rund 1.000 Ansuchen aus aller Welt. Zwischen 300 und 400 davon können unterstützt werden.



Meena Cryle auf der Seebühne in Neumarkt

Meena Cryle & The ChrisFillmoreBand begeistern am Samstag, 20. Juli, auf der Seebühne in Neumarkt das Publikum mit einer raffinierten Mischung aus Blues, Soul, Rock, Gospel und Country-Elementen. Nach vier erfolgreichen Studio-Alben („Try me“, „Feel me“, „Tell me“, „In Concert“) folgte im Frühjahr 2019 eine weitere Studioproduktion. Und wieder einmal wird deutlich, dass sie als Songwriter-Team in der Top-Liga spielen.

Das neue Album präsentiert einmal mehr die Einzigartigkeit dieser Band und den Grund für ihren andauernden, internationalen Erfolg. Wer auf Americana Musik steht, der sollte es auf keinen Fall verpassen, Meena Cryle und Chris Fillmore live auf der Bühne in Neumarkt zu erleben. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.