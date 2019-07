Top-Events im Bezirk Melk.

Party im Park Artstetten

Die Landjugend lädt zum Partywochenende von Freitag, 26. Juli bis Sonntag, 28. Juli. Wie jedes Jahr werden wieder richtige Stimmungskanonen organisiert, zahlreiche Bars wie z.B. Schnapsbar, Stamperlbar, Spritzerbar, Schank und Seidelbar wurden natürlich auch im Park verteilt.

Am Freitag sorgen „Die Jungen Südsteirer“ für Stimmung und am Samstagabend bringt der „Top-DJ DJ ONE“ zusammen mit den „Discostars“ die Partyarena richtig zum Kochen. Sonntags findet um 9 Uhr die traditionelle Parkmesse statt. Anschließend startete der Frühschoppen, begleitet vom Musikverein Lehen. Am Nachmittag sorgen dann die „New Starlights“ für gute Unterhaltung mit Tanzmusik und gutem Witz.

Bachlauf im Stadtpark Mank

Am Sonntag 28. Juli, findet im Stadtpark Mank um 10 Uhr die Eröffnung des neu sanierten Bachlaufes statt. Der Verschönerungs- und Dorferneuerungsverein sowie die Landjugend laden in den Park zum Frühschoppen. Die Volkstanzgruppe sorgt mit musikalischer Begleitung für die Umrahmung, für Speis und Trank ist gesorgt.

Der Bachlauf kommt bei allen Generationen gut an: Kinder spielen im ansprechend gestalteten Bachlauf, das Kneipp-Wassertretbecken steht für Gesundheitsbegeisterte zur Verfügung. Der Bachlauf bildet an heißen Sommertagen auch die ideale Ergänzung zum Soleaerium, in dem man kühle Meeresluft mitten im Mostviertel genießen kann.

Musikrevue und Theatercamp für Kinder

Mit „Roberta Rakete. Auf intergalaktischer Mission“ wird auch für die jüngsten Besucher ab 4 Jahre bei den Melker Sommerfestspielen wieder eine kunterbunte Musikrevue mit beliebten Kinderliedern und Popsongs geboten.

Termine sind Sonntag, 28. Juli und Freitag, 2. August, jeweils um 17 Uhr, in der Wachauarena Melk.

Beim Theatercamp machen professionelle Schauspieler die Kinder beim Workshop zu kleinen Stars, es wird ein kurzes Theaterstück einstudiert. Die Kinder schlüpfen in unterschiedliche Rollen und Kostüme und verzaubern auf der Bühne das Publikum mit einer Geschichte.

Die Aufführung für Freunde und Familie beginnt jeweils um 16 Uhr in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt. Max. 15 Teilnehmer pro Gruppe.

Termine: Dienstag, 30. Juli, für Kinder von 6 – 8 Jahren; Mittwoch, 31. Juli, für Kinder von 9 – 12 Jahren; Donnerstag, 1. August, für Jugendliche von 13 – 15 Jahren. Nähere Informationen: www.wachaukulturmelk.at