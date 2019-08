Top-Events im Bezirk Melk.

70 Jahre Landjugend Emmersdorf

Freitag, 23. und Sonntag, 25. August im Pfarrstadl in Emmersdorf

Ihr 70-jähriges Bestehen feiert die Landjugend Emmersdorf am kommenden Wochenende. Am Freitag laden die Jugendlichen zu einem „Best of 70 Jahre LJ Emmersdorf“ in den Pfarrstadl um 19 Uhr ein. Am Sonntag beginnt das Festprogramm mit einer rhythmischen Messe um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche, ab 11 Uhr startet der traditionelle Schmankerlwandertag. Start und Ziel ist im Pfarrstadl.

3-Tages-Marktfest in Kilb

Freitag, 23. Bis Sonntag, 25. August in Kilb

Von 23. bis 25. August veranstaltet die Marktgemeinde Kilb wieder in Zusammenarbeit mit der Kilber Wirtschaft und den Kilber Vereinen ein Marktfest. Am Freitag wird mit einem Bieranstich das 3-Tages-Fest um 18 Uhr eröffnet. „Dr. Südbahn & die SymPartie“ sorgen ab 21 Uhr und die Gruppe „Kreisky“ ab 24 Uhr für beste Stimmung. Im Discozelt der Landjugend geht’s mit DJ Bruce Wayne ab 22 Uhr los.

Am Samstag beginnt um 9 Uhr eine Festmesse anlässlich der 70-Jahr-Feier der Landjugend Kilb. Ab 13 Uhr erwartet die Besucher des Marktfestes ein reichhaltiges Programm. So ist um 15 Uhr Tanja Karssemeijer mit der ORF NÖ-Livesendung „Radio 4/4“ vor Ort. Zu Gast sind Natalie Holzner und Marc Andrae. Für die kleinen Gäste gibt es viele Spielestationen wie ein Tret-GoKart-Wettbewerb, ein Kletterturm, Kinderschminken und noch vieles mehr. Um 21 Uhr spielen dann „Die jungen Südsteirer“ auf. Auch am Samstag lädt die Landjugend ins Discozelt ein.

Am letzten Tag der Festreihe sorgt der Musikverein Kilb ab 11 Uhr für die musikalische Gestaltung des Frühschoppens. „dogehta-BLECH“ laden ab 14 Uhr zum gemütlichen Verweilen ein.

Samstag und Sonntag werden zudem auch Hubschrauber-Rundflüge angeboten.

Fischergassenfest für karitativen Zweck

Freitag, 23. und Samstag, 24. August in der Fischergasse in Melk

Der Kinderhilfsverein „Freunde der Fischergasse“ veranstaltet kommendes Wochenende das 28. Fischergassenfest. Beginn ist an beiden Tagen ab 18 Uhr. Live-Musik vom Feinsten liefert am Freitag die „Creedence Revival Band“ ab 20 Uhr. Am Samstag sind „Die Freunde des Japaners“ ab 20 Uhr zum ersten Mal Gast am Fischergassenfest. Neben den bekannten Grillspezialitäten gibt es auch ein veganes Gericht.

Bier vom Fass, eine Seidlbar, Wachauer Weine, Long Drinks, Kaffee, hausgemachte Mehlspeisen und vieles mehr erwartet die Besucher. Der Reinerlös wird an Kindertherapie Einrichtungen gespendet.

Genuss-Heuriger mit „Haus der Musik“-Eröffnung

Samstag, 24. und Sonntag, 25. August beim Musikheim in Weiten

Die Marktgemeinde Weiten und die 1. Waldviertler Trachtenkapelle Weitental laden am Wochenende zum Genuss-Heurigen beim Musikheim ein. Ab 19 Uhr sorgen „Zufällig – Zeitlos“ für Stimmung. Am Sonntag wird zur feierlichen Segnung und Eröffnung des neu errichteten „Haus der Musik“ ab 10 Uhr eingeladen. Anschließend sorgt Josef Eberle und seine Garagenmusi für Unterhaltung beim Genuss-Heurigen.

Landjugend Loosdorf ist 70 Jahre

Sonntag, 25. August, ab 9.30 Uhr im Feuerwehrhaus Schollach

Die Landjugend Loosdorf feiert am Sonntag ihr 70-jähriges Bestehen. Mit einer Feldmesse um 9.30 Uhr beginnt das Fest. Beim anschließenden Frühschoppen spielt der Musikverein Loosdorf auf. Ab 14 Uhr sorgen „Ramba Zamba“ für Unterhaltung. Als weiterer Programmpunkt wird auch ein Oldtimertreffen organisiert.