Top-Events im Bezirk Melk.

Benefizkonzert australischer Gruppen in Ybbs

Ausgezeichnete Musik aus Down-Under zu Gunsten ukrainischer Kinder. Der Verein Soziales Ybbs - Tschernobylkinder Ybbs veranstaltet am Samstag, 6. Juli, ab 18 Uhr ein Benefizkonzert zu Gunsten der Erholungsaktion im Festsaal des Therapiezentrums Ybbs. Gleich drei unterschiedliche Konstellationen aus Australien treten an diesem Abend auf: Der Mercedes College Select Choir, das Mercedes Trinity College Chorale sowie das Trinity College Percussion Ensemble. Die Gruppen sind aktuell auf Europatournee und machen in Ybbs Halt. Der Konzertbesuch unterstützt die Finanzierung der Erholungsaktion für krebskranke Kinder aus der Ukraine. Vorverkauf: € 8,- / Abendkasse: € 10,-Karten sind erhältlich in den Ybbser Trafiken, im Bürgerservicebüro der Stadtgemeinde Ybbs sowie bei der Personalvertretung im Therapiezentrum Ybbs.

Pöverdinger Kellergassenfest

Der Verein Hospiz Melk lädt zum Kellergassenfest in Pöverding am Samstag, 6. Juli ein. Der Verein Hospiz Melk lädt ab 15 Uhr ein, vor den Sandkellern ausgesuchte Weine aus den verschiedensten Regionen Niederösterreichs zu genießen. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen servieren deftige Bretljausen, Saumeisen, Aufstriche und vieles mehr. Zum Kaffee gibt es eine große Auswahl an hausgemachten Mehlspeisen. Auch heuer werden bei der Tombola viele hochwertige Preise verlost. Firmen und Institutionen aus dem Bezirk Melk und Umgebung tragen wesentlich zum Erfolg des Festes bei. Für die musikalische Umrahmung sorgt wieder die „Garagenmusi“. Der Reinerlös der Benefizveranstaltung wird für den Ankauf eines augengesteuerten Computers für die Ergotherapie verwendet.

Kamingespräch im Schloss Pöggstall

Am Mittwoch, 10. Juli lädt die Volkskultur Niederösterreich unter dem Reihentitel „Klimatisches: von sonnig bis frostig – von heiter bis trüb“ zum Kremser Kamingespräch on tour in der Franz Traunfellner-Dokumentation im Schloss Pöggstall. Beginn ist um 18 Uhr. Im Gespräch widmen sich Kogler und Nistler Fragen wie: Ist Kunst eine elementare und unverzichtbare Ausdrucksform des Menschen oder anders gefragt: Kann der Mensch ohne Kunst überhaupt leben? Welche materielle und immaterielle Wertschöpfung wird durch Kunst begründet? Wie wichtig ist der künstlerische Freiraum zur Entfaltung der Kreativität? Wie steht es generell um das gesellschaftliche Klima für die Kunst? Welche Rolle spielt ästhetische Bildung für die Kunst? Inwieweit wirkt künstlerisches Schaffen identitätsstiftend? Das Gespräch wird am Mittwoch, 17. Juli, um 21 Uhr auf Radio Niederösterreich ausgestrahlt. Eintritt frei, Anmeldung erbeten! Information & Anmeldung: Kremser Kamingespräch on tour, Schloss Pöggstall, Franz Traunfellner-Dokumentation , Hauptplatz 1, 3650 Pöggstall, Tel.: 02732/85015.