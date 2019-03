Top-Events im Bezirk Melk.

Frühlingserwachen beim Verein FPH-Aktiv

Freitag, 22. März, vor/im Festsaal des Therapiezentrums Ybbs

Der Verein FPH-Aktiv lädt zum "Frühlingserwachen" ein. Am Freitag, 22. März, wird um 13 Uhr der neue Vereinsbus vorgestellt und von Stadtpfarrer Johann Wurzer gesegnet.

Danach findet ab 14 Uhr ein Konzert des "Stimmgewitters Augustin" im Festsaal statt.

Der Chor beschreibt sich selbst: "Ein „Sandlerchor“ mit einem Toten Hosen-Hit, wo gibt´s denn das? Ohrwürmer, wie man sie aus Radio Burgenland kennt, neben den dadaistischten Wienerliedern, die derzeit in der Stadt zu hören sind, ergeben eine Bandbreite, die zurecht „Zwischen Kitsch und Revolte“ lokalisiert wird."

Für Verpflegung ist gesorgt, der Eintritt ist frei (freiwillige Spenden).

Beim Frühlingserwachen des Vereins FPH-Aktiv am Freitag, 22. März, geht es im Festsaal des Therapiezentrums Ybbs beim Konzert des „Stimmgewitters Augustin“, ab 14 Uhr lustig-turbulent zu. Um 13 Uhr segnet Pfarrer Johann Wurzer den neuen Vereinsbus. | Mario Lang

Dirndlclubbing im Europaschloss Leiben

Samstag, 23. März, ab 21 Uhr im Schloss Leiben

Rein in die Lederhose oder das fesche Dirndl. Das vierte Dirndlclubbing geht im Schloss Leiben am Samstag, 23. März, ab 21 Uhr über die Bühne. Am Mainfloor gibt es Musik aus den 80ern und 90ern, im Keller Clubbing Musik und in der Skihüte geht‘s urig zu. Einlass ist ab 18 Jahren.

„The Doors Experience“ im Rathauskeller

Samstag, 23. März, 20 Uhr im Rathauskeller in Pöchlarn

„The Doors Experience“ aus Österreich genießen seit über zehn Jahren den Ruf der besten Doors-Tributeband aller Zeiten. Dafür ist vor allem die Bühnenpräsenz und die verblüffende Ähnlichkeit von Bandgründer Jason Boiler mit Jim Morrison verantwortlich, aber auch die musikalische Genialität seiner drei Bandkollegen.

Gemeinsam entfachen „The Doors Experience“ auf der Bühne genau jenes einzigartige musikalische Feuerwerk samt der unvergleichlichen Mystik, mit welcher auch The Doors ihr Publikum in den späten 1960ern in andere Sphären eintauchen ließen.

Jason Boiler - vocals Klaus Bergmaier - organ, bass, backing vocals

Rene Galik - guitar Gehard Tscherwizek – drums

VVK: 20 Euro/AK: 22 Euro