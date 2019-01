Top-Events im Bezirk Melk.

Jugendfußballturnier für Ministranten

Samstag, 2. März, ab 10 Uhr in der Sportalle des Stift Melk

Vorfreude herrscht auf das große Jugendfußballturnier für Ministranten am Samstag, 2. März, ab 10 Uhr in der Sporthalle vom Stift Melk. Das Fußballturnier, zu dem auch Jungschar-Kinder und Mitglieder der Kath. Jugend eingeladen sind, wird von der Jugendpastoral Erlauftal und der Diözesansportgemeinschaft St. Pölten veranstaltet und steht unter dem Motto „Fair Kick“. Infos und Anmeldungen (bis 29. Jänner): Roman Guttenbrunner, 0676/8898 1220.

Lack- und Lederball im Europaschloss

Samstag, 26. Jänner, ab 20 Uhr im Europaschloss Leiben

Lange mussten sich Lack- und Lederfans in der Region in Geduld üben. 2018 setzte der Lack- und Lederball des Harley Davidson Clubs (HDC) Erlauf im Europaschloss Leiben aufgrund von organisatorischen Problemen aus. Am Samstag, 26. Jänner, ist es jetzt soweit: Der Kult-Ball feiert sein Comeback.

Der Mangel an freiwilligen Helfern und behördliche Auflagen zwangen den Verein, das Konzept zu überdenken. „Uns war wichtig, die Organisation hinter dem Event zu verbessern. Für die Gäste selbst wird sich nichts ändern“, möchte Robert Miedinger, Präsident des HDC Erlauf, betonen. Einziger Wermutstropfen: Dieses Jahr ist kein Friseur vor Ort, um die Ballgäste zu stylen. „Zehn Jahre hat das der Salon ‚Nick‘ gemacht, jetzt sind wir auf der Suche nach einer neuen Styling-Attraktion“, erzählt er. Noch gibt es Restkarten für den Lack- und Lederball. Dass die extravagante Veranstaltung wieder stattfindet, kam laut Miedinger gut an: „Wenn man nach einer Pause so positives Feedback erhält, weiß man, dass es der richtige Schritt war.“

Millennium-Ball des Schulzentrums Ybbs

Samstag, 26. Jänner, ab 20 Uhr in der Ybbser Stadthalle

Die Schulgemeinschaft HAK, HAS und IT-HTL der Stadtgemeinde Ybbs lädt am Samstag, 26. Jänner, zum Ball unter dem Motto „Party like it’s ‘99“ ein. Ab 19 Uhr stehen die Pforten der Stadthalle Ybbs für die Gäste offen. Feierlich eröffnet wird der Ball um 20 Uhr. Zu erwarten sind außerdem eine Tombola, eine Polonaise, zwei Bands und DJ´s. Auch eine Mitternachtseinlage zur Unterhaltung der Gäste ist geplant. Für Abwechslung bei der Getränkewahl sorgen eine Spritzerbar, eine Seidlbar und auch eine Weinbar, für den kleinen Hunger steht eine Snackbar zur Verfügung.

Blaulicht-Organisationen laden zum Ball

Samstag, 26. Jänner, ab 20.30 Uhr im K4 in Kilb

In Kilb laden die Feuerwehren Kilb und Kettenreith, der Förderverein des Roten Kreuzes Kilb sowie die Kilber Ortsstelle des Roten Kreuzes zum „Ball der Blaulichtorganisationen“. Beginn im K4 ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Life Brothers 4.