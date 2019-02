Top-Events im Bezirk Melk.

Ausstellung „Feeling“: Vernissage in der Galerie im Zentrum

Am Freitag, 8. Februar, ab 19 Uhr in Loosdorf. Kunst mit allen Sinnen spüren steht bei der Vernissage der Ausstellung „Feeling“ in der Galerie Kunst im Zentrum, Europaplatz 10, im Mittelpunkt. „Lassen Sie Ihre Ohren ein virtuoses Klangerlebnis hören. Schmecken Sie edle Weine und liebevoll vorbereitete Imbisse.

Sehen Sie einzigartige Bilder, ertasten Sie mit Ihren Händen die Kraft moderner Skulpturen“. Zu sehen und fühlen sind Werke von Friedrich Rud, Tina Greschner, Isabella Schaberger und Conny Greschner. Musikalische Einstimmung von Julian Kral (Gitarre) und Lillian Matejschek sowie Sophie Meisinger (Vokal). Geöffnet ist die Ausstellung an den Samstagen, von 10 bis 12 Uhr.

Ballnacht der Blindenmarkter

Am Samstag, 9. Februar, ab 20 Uhr wird in der Ybbsfeldhalle in Blindenmarkt das Tanzbein geschwungen. Zum sechsten Mal lädt die VP-Blindenmarkt zum Ball der Blindenmarkter ein. Die Eröffnungspolonaise, ein Gewinnspiel und die Mitternachtseinlage runden das Ballprogramm ab. Für Tanzmusik und Unterhaltung sorgt die Band „High-Music“. Kulinarisch werden die Gäste mit Köstlichkeiten aus der Region verwöhnt. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). VVK: 8 € / Abendkasse: 10 €(Vorverkaufskarten im Genussladen Zehethofer erhältlich).

Ball für jung & alt der Landjugend Münichreith

Die Landjugend Münichreith lädt am Samstag, 9. Februar, ab 20.30 Uhr zum „Ball für jung und alt“ ins Gasthaus Jagsch in Münichreith. Ab 20.30 Uhr rockt die Tanz- und Partyband „The New Starlights“ die Bühne und lädt die Tanzfreudigen aufs Parkett mit Musik für Jung und Alt. Ein Schätzspiel, eine Tombola und die Sektbar bringen Abwechslung in die Ballnacht.