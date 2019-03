Top-Events im Bezirk Melk.

„Austropop meets Rock“ unplugged im Wirtshaus

Dienstag, 5. März, ab 18 Uhr im Landgasthof s’Mostlandl in Erlauf

Start der Unplugged Wirtshaus Tour 2019!

Livemusik für Jung und Alt, von Wolfgang Ambros bis ZZ-Top. Sieben Musiker aus dem Mostviertel begeistern mit ihrer einzigartigen Mischung aus Austropop und Rockmusik.

www.austropopmeetsrock.at

Faschingsumzug in Melk

Dienstag, 5. März, ab 13.30 Uhr im Löwenpark

Der Ablauf:

13.30 Uhr Aufstellung der Gruppen im Löwenpark

14.00 Uhr Begrüßung (Start), der Umzug begrüßt sich selbst und die Zuseher

14.30 Uhr Einzug in die Stadt, Umzugsparty auf der Partymeile, Altstadt

15.30 Uhr Ziel am Hauptplatz - die Party geht weiter. Verpflegung im öffentlichen Raum, Altstadt

ab 16 Uhr Livemusik mit „Primavera“ bei Madar‘s Café Restaurant zum Fürsten

ab 18 Uhr Die Melker Gastronomie lädt ein bis in die Morgenstunden

ab 18 Uhr Gschnas in der Tischlerei, veranstaltet vom Zunftzeichen Melk in Kooperation mit der Tischlerei Melk (Eintritt € 5 = Gutschein über 5 € Innenstadtbetrieb)

Am Faschingsdienstag, 5. März, lockt der Faschingsumzug wieder viele Schaulustige. | Denise Schweiger

Faschingsumzug in Pöchlarn

Dienstag, 5. März, ab 13.30 Uhr beim Feuerwehrhaus

Auch heuer wieder findet in Pöchlarn ein Faschingsumzug statt. Dieser beginnt um 14 Uhr beim Feuerwehrhaus und führt zum Kirchenplatz. Dort wird die Maskenprämierung

mit Zeremonienmeister Franky Schirz vorgenommen. Ausklang mit Musik und Verpflegung

Faschingsumzug in Würnsdorf bei Pöggstall

Dienstag, 5. März, ab 13.30 Uhr beim Autohaus Eckl

Die Teilnehmer des Umzugs treffen sich ab 13.30 Uhr beim Autohaus Eckl. Nach dem Umzug gemütlicher Ausklang im Ortszentrum. Der Markterneuerungsverein wünscht dabei gute Unterhaltung.

Faschingsumzug von Ruprechtshofen nach St. Leonhard

Dienstag, 5. März, ab 9 Uhr bei der Volksschule Ruprechtshofen

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Ruprechtshofen präsentieren sich auch heuer wieder in ihren selbst angefertigten Faschingskostümen. Man darf schon gespannt sein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz Eislaufplatz bei der Volksschule Ruprechtshofen. Der Umzug bewegt sich dann ab 9.30 Uhr in Richtung Ruprechtshofen, ab 10.45 Uhr in Richtung St. Leonhard/Forst.

Faschingsumzug in Ybbs

Dienstag, 5. März, ab 13.30 Uhr bei der Sportmittelschule

Der Ybbser Faschingsumzug führt ab 13.30 Uhr von der Sportmittelschule zum Hauptplatz. Dort erwartet die Zuschauer eine Bühne mit Unterhaltungsprogramm. Die besten Maskierungen werden prämiert.

Theaterpremiere „Von Frau zu Frau!?!“ in Hürm

Samstag, 9. März, im Gasthaus Schwaighofer-Zainer, 19.30 Uhr

Das heurige Theaterstück der Theatergruppe Papalapap „Von Frau zu Frau“ verspricht viele Lacher und einen amüsanten Abend!

Die Vorstellungen sind:

Sa, 9. März, 19.30 Uhr, So, 10. März, 15 Uhr, Fr, 15. März, 19.30 Uhr, Sa, 16. März, 19.30 Uhr und So, 17. März, 15 Uhr.

Kartenvorverkauf im Gasthaus Schwaighofer-Zainer.

Frauengesundheitstag der NÖGKK in Ybbs

Samstag, 9. März, in der Stadthalle Ybbs, 9 bis 17 Uhr

Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse lädt zum 14. NÖ Frauengesundheitstag in die Stadthalle Ybbs ein. Geboten werden unter anderem eine Gesundheitsstraße mit Blutwertebestimmung, Beratungen, Vorträge und Workshops zum Thema Frauengesundheit, ein Bühnenprogramm unter anderem mit Show-Auftritt der SMS Ybbs und einer C&A-Modenschau, Styling-Tipps, Alles rund um die Geburt, Yoga u.v.m.