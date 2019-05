Top-Events im Bezirk Melk.

Chameleons

Mit einer „Churchtour“ feiern die „Chameleons“ ihr 35-jährigen Bestandsjubiläums. Am Samstag, 11. Mai, führt sie den Chor in die Pfarrkirche Ybbs. Im Rahmen der Florianimesse um 19 Uhr gibt der Chor seine Lieder zum Besten. Am 19. Mai werden sie gleich zweimal in St. Leonhard zu hören sein, einmal um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche und das zweite Mal um 14 Uhr im Rahmen der Gartenfachtage im Schlosspark. Auch bei der Langen Nacht der Kirchen am 24. Mai sind sie in der Pfarrkirche Ruprechtshofen zu Gast.