Top-Events im Melker Bezirk.

Krampusspektakel in Leiben

Samstag, 30. November, 17 Uhr im Meierhof des Schlosses Leiben

Am Samstag, 30. November, lädt der Krampusverein Leiben um 17 Uhr zum bereits 12. Waldviertler Krampusspektakel in den Meierhof beim Schloss Leiben. Es werden wieder ausgewählte Gastgruppen mit Perchten, Krampusse, Hexen und viele andere düsteren Gestalten erwartet. Zudem wird mit der Kinder- und Jugendgruppe, der Feuershow und der traditionellen Geschichtenaufführung des Vereines ein spannender und erlebnisreicher Abend für Groß und Klein geboten. Die Zuschauer können sich am Ende der Vorführungen auf den Einzug des Nikolaus freuen. Bei der anschließenden After-Show Party im beheizten Meierhof-Stadl sorgt DJ Armani für beste Stimmung.

Ein Fest der 1.000 Lichter

Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, ab 9 Uhr bzw. 14 Uhr

Am ersten Advent-Wochenende ist es wieder so weit. Die Weihnachtslichter werden zum „Fest der 1.000 Lichter“ in der Marktgemeinde

St. Leonhard wieder erstrahlen. Ein Bummelzug bringt alle Gäste gemütlich und bequem zu den verschiedensten Stationen. Das Adventdorf bietet ein stimmungsvolles Programm für Groß und Klein. Auf die Kinder wartet das Christkindlpostamt, wobei sie ihre Wünsche per Luftballon versenden können. Natürlich darf auch das Kulinarische nicht fehlen. Beim „Bäuerlichen Adventmarkt“ im Volkshaus werden bäuerliche Köstlichkeiten aus der Region, Bio-Produkte, Produkte des fairen Handels sowie Kunsthandwerke angeboten.

Adventdorf im historischen Schlosspark:

Samstag, 30. November, ab 14 Uhr sowie Sonntag, 1. Dezember, ab 14 Uhr Bäuerlicher Advent im Volkshaus:

Samstag, 30. November, 9 bis 18 Uhr sowie Sonntag, 1. Dezember, 9 bis 18 Uhr

Kindertheater im Pfarrstadl

Samstag, 30. November, 16 Uhr im Pfarrstadl Gottsdorf

Die Kinder- und Jugendtheatergruppe der Pfarre Gottsdorf führen heuer das Stück „Der kleine Schneemann“ im Rahmen des Adventmarktes im Pfarrstadl in Gottsdorf auf. Dabei spielen 20 Kinder und Jugendliche mit einer großen Begeisterung mit. Elf Gruppenleiterinnen und -leiter leiten und begleiten diese wunderbare, fröhliche, engagierte und lustige Gruppe. Wer diesen Termin versäumt, hat am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr im Gemeindezentrum in Hofamt Priel Gelegenheit, sich das Stück anzusehen.