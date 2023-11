Mostviertel-Tourismus: „Wollen nicht Hallstatt werden“

Auf Einladung des Mostviertel Tourismus kamen am Dienstagabend gut 200 Vertreterinnen und Vertreter des Tourismus im Mostviertel im Kilber Veranstaltungszentrum K4 zusammen.

Mit den ersten zehn Monaten des Tourismusjahres 2023 zeigt sich die Branche im Mostviertel zufrieden. „Wir können sehr zufrieden sein, denn wir sind fast auf dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019, auch die ausländischen Gäste kommen wieder zurück“, erklärt Christiana Naue-Hess, Marketingleiterin des NÖ Tourismus. Besonders erfreulich: Zuletzt kommen auch immer mehr Gäste aus dem Westen Österreichs nach Niederösterreich, etwa um die Angebote bei Weit- und Weinwanderungen zu testen.

Im Mostviertel liegen die Tourismuszahlen mit einem Minus von 23.000 Nächtigungen im Vergleich zu 2019 knapp hinter dem damaligen Rekordjahr. „Der Winter war verhalten. Zu Beginn hatten wir kaum Schnee, dann zu viel. Ab dem Frühling ist es mit dem Tag des Mostes dann deutlich besser gewesen“, blickt Andreas Purt, Geschäftsführer Mostviertel Tourismus, auf das bisherige Tourismusjahr zurück. Im Sommer punktete der Mostviertel-Tourismus mit Radtouren, der „Wilden Wunderkarte“ und deutlich mehr Eintritten im Naturpark. „Mit den Gipfelklängen und dem Dirndlkirtag gab es weitere zahlreiche schöne Momente, die alleine beim Dirndlkirtag 15.000 Besucher anlockten“, sagt Purt.

Mut, die eigenen Tourismusangebote im Land auch zu nutzen, sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) den Menschen in der Tourismusbranche aus: „Wie viele von euch waren schon im Haus der Wildnis? Als Meinungsbildner muss man das Angebot kennen, damit ich andere motivieren kann.“

Trotz der aktuellen Herausforderungen wie Teuerung und Mitarbeiter-Mangel sieht Mikl-Leitner den Tourismus in diesem Jahr auf einem guten Weg. „Wir sind nah dran am Rekordniveau 2019“, sagt die Landeshauptfrau. Das Mostviertel hat für sie alles, „was es für einen Ganzjahrestourismus benötigt, wir müssen es nur noch besser verkaufen. Es gibt im Mostviertel noch viel Potenzial nach oben, aber Hallstatt wollen wir nicht werden“, mahnt die Landeshauptfrau.

Hausaufgaben für Tourismus und Land NÖ

Mikl-Leitner betont aber auch, dass noch einige Hausaufgaben zu machen sind. So ist ein Problem die zu geringe Bettenkapazität im Bundesland. Um dem entgegenzuwirken, sollen im kommenden Jahr in ganz Niederösterreich zusätzlich 4.000 Gästebetten geschaffen werden. Ausbaufähig ist auch die Thematik Mobilität. „Wir haben die Mariazellerbahn und die Westbahn, wir brauchen aber mehr Sammeltaxi-Angebote, um die Menschen schneller in die Destinationen zu bringen“, betont Mikl-Leitner.

Um für die Zukunft im Tourismus gewappnet zu sein, arbeitet die NÖ Werbung aktuell an einer neuen Digitalstrategie mit der Heraushebung einzelner Zielgruppen anhand der Sinus-Milieus. Für das Mostviertel spielt dabei die Gruppe der „Adaptiv-Pragmatischen“ eine besondere Rolle. Die Zielgruppe setzt sich dabei aus jungen und modernen Menschen zusammen, die familien- und spaßorientiert sind. Sie bildet die gesellschaftliche Mitte der Zukunft. Punkten will man in dieser Gruppe mit den Angeboten im Bereich Kulinarik und Wein, etwa mit den Mostviertler Feldversuchen, dem Dirndltal und dem Weinland Traisental, aber auch mit Natur- und Bewegungsprogrammen wie dem Flussradeln, der Attraktivierung des Ybbstalradweges oder dem Angebot im Wildnisgebiet Dürrenstein und dem Naturpark Ötscher Tormäuer. Für den Winter sind eigene Kooperationen mit den Liftbetreibern und der Ausbau des Online-Ticketings angedacht. „Die Zusammenarbeit zwischen der NÖ Werbung und den Destinationen ist hervorragend. Künftig passen wir unsere Kommunikationsmaßnahmen noch mehr den einzelnen Zielgruppen an. Für unseren strategischen Prozess im Bereich Digitalisierung haben wir schon viel Lob erhalten“, betont Naue-Hess.

Ausblick auf das Jahr 2024

Die Tourismusbranche wagte aber auch bereits einen Ausblick auf das kommende Jahr. Mit der Schallaburg feierte dabei das Ausstellungszentrum in Niederösterreich mit „Renaissance“ auch 50 Jahre Ausstellungen auf der Schallaburg.

Besonderen Fokus genießt 2024 aber die Hauptstadtregion St. Pölten mit der Tangente. Das Festival für Kultur startet Ende April und endet Anfang Oktober. „Menschen aus unterschiedlichen Ebenen sollen miteinander kooperieren, ein Netz gemeinsam knüpfen und miteinander in Kontakt kommen“, erzählt Tarun Kade vom Organisationsteam. Ziel dabei ist es, die Region rund um die Landeshauptstadt St. Pölten näher heranzubringen.