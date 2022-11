Melk: Schifffahrtskonferenz feiert Stift-Premiere

Werbung

Nach dem pandemiebedingten Einbruch der Schifffahrtsgäste auf der Donau ist die Zahl der Passagiere in diesem Jahr wieder auf rund zwei Drittel des Vor-Pandemieniveaus von aktuell 332.800 Passagieren (2019: 550.000) angestiegen. Die Nachfrage nach Flussreisen verzeichnet somit aktuell wieder einen Anstieg, der in den kommenden Jahren auch in der Region ausgebaut werden soll.

Damit dies gelingt, sind das Stift Melk und die Stadtgemeinde Melk seit Sonntag Austragungsort der 26. Internationalen Donauschifffahrtskonferenz. Mit rund 200 Delegierten stellt sich damit das Who‘s who der europäischen Flusskreuzfahrt in der Bezirkshauptstadt ein, um über die aktuellen Entwicklungen und Perspektiven zu diskutieren. „Es ist eine enorme Anerkennung für uns als Stadt, dass wir neben bisherigen Großstädten wie Budapest, Warschau oder Regensburg auch Austragungsort sein können“, betont Melks Bürgermeister Patrick Strobl.

Schifffahrt mit enormer Bedeutung für die Region

Strobl betont zudem die Wichtigkeit der Stadt Melk für den Schifffahrtstourismus: „Nach Schönbrunn ist Melk der zweitmeistbesuchte Tourismushotspot.“ Dass Melk in diesem Jahr Austragungsort geworden ist, hängt aber auch mit der Sieben-Millionen-Euro-Investition Hafenspitz samt Kolomanibrücke zusammen. Jahrelang wurde von Touristikerinnen und Touristikern das mangelhafte Entreé in die Wachau und die Stadt Melk kritisiert − nach 20 Jahren Vorbereitungszeit und Verschiebungen wurde der Hafenspitz im Frühjahr eröffnet. Neben neuen Wasser- und Kanalanschlüssen wurden auch die Anlegestellen zusammengezogen. Zudem erfolgt 2023 die Versorgung der Schiffe mit Landstromaggregaten.

Auf die große Bedeutung der Donauschifffahrt für das Melker Stift wies Pater Ludwig Wenzl, im Stift Melk für Tourismus verantwortlich, hin. „Für uns sind die Schifffahrtsgäste mit knapp 50 Prozent unserer Besucher die wichtigste Zielgruppe“, erzählt Wenzl. Im Rahmen der Konferenz sei ihm aber auch wichtig, die Tourismusverantwortlichen bei der mehrtägigen Konferenz von einer längeren Verweildauer im Stift samt Stiftsgarten zu überzeugen.

„Ich bin ein Kind der Donau und kenne ihre Kraft“

Die Teilnahme an der Konferenz ließ sich auch der gebürtige Ybbser Othmar Karas nicht nehmen. „Ich bin ein Kind der Donau und kenne die gesamte Kraft des Flusses. Die Donau hat immense Bedeutung für die EU. Die Arbeit auf der Donau darf aber keine Barrieren durch Grenzen haben“, meint der Vizepräsident des EU-Parlaments. An die hohe Wertschöpfung für die niederösterreichischen Tourismusbetriebe erinnert Tourismuslandesrat Jochen Danninger: „Mit der Kabinen- und Ausflugsschifffahrt erwirtschaften unsere Tourismusbetriebe rund 25 Millionen Euro, etwa mit Bustransfers oder Eintrittskarten.“

