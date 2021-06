„Dass es eine Schatzkarte wird, war von Anfang an klar“, lacht Michael Schrabauer. Und es ist auch eine geworden: In Kooperation mit den Gemeinden der Arbeitsgruppe (ARGE) Nibelungengau sowie dort ansässigen Betrieben und der Donau NÖ Tourismus GmbH produzierte Schrabauer die „Schatzkarte Nibelungengau“.

Er hat sich mit seinem Unternehmen „MSTC Tourismus Consulting“ auf Beratung, Coaching und Projektmanagement im Tourismus spezialisiert. Den Nibelungengau kennt Schrabauer wie seine Westentasche – schließlich ist er als Erlaufer mitten in der Region zuhause. Dass das Gebiet südlich wie nördlich der Donau touristisches Potenzial hat, zeichne sich laut Schrabauer schon länger ab: „Das hat sich alles sehr positiv entwickelt, es ist ein Selbstbewusstsein in der Region entstanden – das ist auch der ARGE zu verdanken.“

18 touristische Leitbetriebe, Museen, Ausflugsziele, Hotel- und Gastronomiebetrieb

Mit der Schatzkarte will man dieses Selbstbewusstsein nach außen tragen. Und zwar gemeinsam, als starke Region. Rund 18 touristische Leitbetriebe, Museen, Ausflugsziele sowie Hotel- und Gastronomiebetriebe im Nibelungengau bieten mit diesem Bonusprogramm ihren Gästen die Möglichkeit, durch den regulären Besuch in der Saison 2021 Stempel für extra Bonusleistungen zu sammeln (siehe Infos unten). Gerade in dem Modell des Sammelpasses sieht Schrabauer einen „guten Start“ für weitere, gemeinsame Projekte. „Der Nibelungengau umfasst zehn Gemeinden mit unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das ist ein toller Ansatz.“

„Nibelungengau braucht sich nicht verstecken“

Ob er es nicht schwer hätte, der Nibelungengau? Schließlich liegt die Wachau als international bekannter Touristen- und Besuchermagnet unmittelbar daneben. Schrabauer sieht die Wachau-Nähe „auf jeden Fall“ als Segen, nicht als Fluch. „Natürlich ist die Wachau weltweit bekannt, so eine Region in der Nachbarschaft zu haben, ist toll. Jedes Gebiet hat seine Stärken und der Nibelungengau braucht sich nicht verstecken!“, betont der Erlaufer Tourismus-Profi gegenüber der NÖN.

Die „Schatzkarte Nibelungengau“ soll speziell im von Corona geplagten Jahr 2021 als verstärkter Anreiz für Besuche der Betriebe in der Region und ihre Ausflugs- und Gastronomiebetriebe dienen. „10.000 Stück wurden produziert, zuerst vorab überparteilich in der Region entwickelt und in der Marbacher Druckerei Sandler gedruckt. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, hofft Schrabauer auf rege Teilnahme.