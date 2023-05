Stadt Melk betreibt Tourismusinfostelle künftig selbst

Seit dem Start in die Tourismussaison wird die Tourismusinfostelle am Eingang zur Innenstadt von der Stadtgemeinde – und nicht wie bisher vom Donautourismus – betrieben. Die Überlegung, die Infostelle wieder selbst zu organisieren, wurde durch die Installation eines eigenen Stadtmarketings gestartet und nun abgeschlossen. „Es soll dort künftig eine stärkere Positionierung mit der Marke Melk stattfinden“, erklärt Strobl, dass es künftig in der Infostelle auch Produkte wie den Melker Stadtwein zu erwerbengibt.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.