Stift Melk bei größter Reisemesse in Berlin

Pater Ludwig Wenzl und sein Team nahmen an der ITB Berlin, der größten Reisemesse, teil. Sie vertraten am von den Austrian Leading Sights organisierten Messestand sehr erfolgreich das Stift Melk. Groß war das Interesse der Besucher und Besucherinnen insgesamt für die gesamte Region und den Kulturraum Melk.

In Berlin wurde dabei fleißig für die beliebte Sehenswürdigkeit genetzwerkt, besonders die Produkte des Stiftes, die es zu verkosten gab - vom Wein über die Wildwürste aus dem eigenen Forst bis zu den Kräuterlikören aus dem Paradiesgärtlein und dem Gin Domus - sorgten für anregende Gespräche.



Pater Ludwig zeigte sich beeindruckt: "Es war ein großartiges Erlebnis, den touristischen Aufwind hautnah zu erfahren. Viele Gespräche mit unterschiedlichsten Gästen aus verschiedensten Ländern und Tätigkeitsfeldern in der Tourismusbranche bestätigen die Rückkehr des internationalen Tourismusgeschehens. Schön ist natürlich immer, in Gesprächen zu erfahren, wie bekannt und beliebt das Barockensemble Stift Melk ist. So wurden auch Bilder vom Stift Melk als Werbeträger für die Flusskreuzfahrten ausgewählt."

