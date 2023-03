Boom sorgt für Tourismusrekord in Ybbs

Bereits Ende Oktober des Vorjahres konnten die Ybbser Tourismusverantwortlichen über eine historische Zwischen-Bestmarke jubeln − erstmals in der Geschichte kletterten die Übernachtungszahlen über 20.000 Nächtigungen. Bis Jahresende erreichte dieser Wert sogar exakt 23.135 Nächtigungen − bei einem Bettenangebot von aktuell 249. Mit 3.558 Gästen ist der August der absolute Rekordmonat in den Aufzeichnungen, auch im Juli kletterte die Zahl über 3.000 Gäste. Mit ein Grund für die Steigerung ist die Investition mehrerer Bettenbetriebe. Bereits vor Jahren wurde in die Donau Lodge investiert, 2022 eröffnete auch das Gasthaus Mang seine neuen Gästezimmer. Daneben kam das 3-Sterne-Haus Mediterraneo hinzu. „Wir bemühen uns, ein investitionsfreudiges Klima für Tourismusbetriebe zu schaffen. Unternehmen investieren nur dann, wenn das kommunale Umfeld passt“, sagt SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Sie betont dabei auch die neuen Initiativen wie die historische Zeitreise, die attraktivere Donaulände, die neue Bepflanzung und verweist ebenfalls auf das bestehende Fahrradmuseum.

Ziel: Öffnung in Richtung neues Tourismusklientels

Um den Tourismusaufwand weiterhin aufrechtzuerhalten, will der neue Stadtmarketing-Verantwortliche, Alfred Prenninger, weitere Initiativen starten, um zum einen für Stammgäste noch attraktiver zu werden und gleichzeitig die Destination Ybbs mit neuen Angeboten auch in Richtung eines neuen Klientels zu öffnen. Gerade hier könnte der Seminartourismus im Zusammenhang mit der neuen Stadthalle wichtig werden. Bereits im Herbst betonte Donau-Lodge-Betreiberin Karin Rosenberger, dass sich, abseits der Steigerungen beim Fahrradtourismus, der Seminartourismus zu einem echten Umsatzfaktor entwickelt habe.

