„Weniger schlimm als ursprünglich befürchtet“, so bilanziert Melks VP-Stadtchef Patrick Strobl die bisherige Saison im Tourismus. Waren es bis Ende Juli 2019 knapp 45.000 Nächtigungen, sind es im gleichen Zeitraum 2020 nur 25.000 Nächtigungen. Alleine im April fielen die Nächtigungen von rund 6.000 auf fast 200 ab. Im Mai verbuchte die Melker Tourismuswirtschaft ein Minus von 80 Prozent, im Juni (-40 Prozent) und Juli (-20 Prozent) gingen die Zahlen wieder nach oben. Für August liegen die genauen Zahlen noch nicht vor, Strobl geht aber von einem Minus von knapp zehn Prozent gegenüber 2019 aus. „Uns fehlen in diesem Jahr die Touristen aus Italien, Asien und den USA“, erklärt Strobl. Dafür nächtigten deutlich mehr Österreicher, Deutsche und Tschechen in der Stadt, die im vergangenen Jahr 2019 mit 79.000 Nächtigungen einen Rekord bejubelte. Erfreut ist Strobl, dass die Verweildauer gestiegen ist – mit knapp drei Nächtigungen pro Gast, konnte diese fast verdoppelt werden.

Noch im Herbst will Strobl, gemeinsam mit den Beherbergungsbetrieben, die neuen Freizeitpakete für Touristen analysieren. So konnten Touristen heuer erstmals eine Wachau-Radtour mit Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister oder eine spezielle Stiftführung buchen. „Wir haben die Coronazeit genutzt, um mit dem Projekt zu starten. Für 2021 schauen wir uns an, wo es Verbesserungspotenziale sowie zusätzliche Angebote benötigt“, erklärt der Stadtchef.

40.000 Euro für Marketingkampagne

Insgesamt hat die Stadt in dieser Saison rund 40.000 Euro in Marketingkampagnen, darunter Megaboards an der Wiener Tangente und am Knoten Haid, investiert. „Nur ein kleiner Bruchteil davon ist in die Tourismuspakete geflossen“, ist Strobl wichtig zu betonen. Nachsatz: „Die Imagewerbung für die Stadt hat aber gewirkt.“

Deutlich härter hat es das Stift Melk im Zusammenhang mit den Touristen getroffen. Wirtschaftsdirektor Karl Edelhauser rechnet mit einem Rückgang von 550.000 auf 50.000 Touristen – ein Minus von 90 Prozent.

Ähnlich schneidet auch der Schifffahrtstourismus in der Bezirkshauptstadt ab. Anstelle von 850 Kreuzfahrtschiffen legten bisher nur 70 Schiffe in Melk an — pro Woche sind es damit zwischen sieben und zehn Schiffen. „Wir hoffen, dass der Herbst hier eine Verbesserung bringt“, meint Strobl.