Ybbs: Nächtigungszahl knackt erstmals 20.000er-Marke

Es ist eine erfreuliche Nachricht in Zeiten der Einsparungen und Verluste: Die Stadt Ybbs wird mit Abschluss des Tourismusjahres 2022 einen neuen Rekord an Gästen feiern können.

Warum dies bereits jetzt fix ist? Mit der Auswertung der Tourismuszahlen für die ersten zehn Monate kann die Stadtgemeinde bereits jetzt einen wahren Meilenstein feiern. Exakt 20.686 Nächtigungen gab es bis Ende Oktober in Ybbs und damit fast um 50 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021. „Die Zahlen sind äußerst erfreulich und zeigen, dass sich unsere Bemühungen gelohnt haben. Wir entwickeln uns immer mehr zu einer Tourismusdestination“, resümiert Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ), die auch den Beherbergungsbetrieben ein Kompliment ausspricht.

Alleine die Sommermonate Juli und August führten mehr als 3.000 Touristinnen und Touristen nach Ybbs, der August ist mit 3.558 Gästen absoluter Rekordwert. Grund für den steten Anstieg an Touristinnen und Touristen sind Investitionen in die Bettenkapazität. Nach der Donaulodge eröffnete vor wenigen Monaten das Gasthaus Mang seine neuen Gästezimmer. Daneben eröffnete in unmittelbarer Nähe zum Rathaus das 3-Sterne-Hotel Mediterraneo. Insgesamt verfügt Ybbs aktuell über 229 Betten. „Wir sind aber nicht nur bei der Bettenkapazität, sondern auch bei unserer Gastronomie sehr gut aufgestellt“, lobt Schachner ihre Wirtschaftsbetriebe. Der Grund für die Steigerung liege aber nicht nur am Fahrradtourismus, wie Donaulodge-Chefin Karin Rosenberger betont: „Der Seminartourismus hat sich zu einem echten Umsatzfaktor entwickelt.“

Kritik an Präsentation bei Schifffahrtskonferenz

Gut angenommen wird aktuell − sowohl von Einheimischen als auch Gästen − die neu gestaltete Donaulände. „Durch das Fahrverbot hat die Donaulände enorm an Qualität gewonnen. Es sind immer Leute zum Flanieren an der Lände“, ist Schachner über die Entscheidung froh. Beliebt sind auch das Fahrradmuseum und − gerade bei den „Schiffstouristinnen und -touristen“ − die neugestaltete „Zeitreise“.

Kritik an der Stadtchefin gab es zuletzt aber dennoch − die Stadt Ybbs habe sich zu wenig offensiv bei der Internationalen Donauschifffahrtskonferenz vergangene Woche in Melk präsentiert. Trotz angebotenem Werbestand, und damit der Chance, sich vor gut 200 Entscheiderinnen und Entscheidern des Donautourismus zu präsentieren, hat diesen die Stadt abgelehnt. Auch bei einem Konferenz-Ausflug in den Nibelungengau wurde Ybbs außen vor gelassen. Vertreter aus Ybbs waren vor Ort, zudem wurden Broschüren und Flyer verteilt, erklärt die zuständige Tourismusstadträtin Irene Kerschbaumer (ÖVP). Schachner selbst betont, dass man sich im Nibelungengau darauf verständig habe, die Entwicklung der Region weiter zu verstärken und brachliegende Synergien zu nutzen. Warum dann aber Maria Taferl und Schloss Artstetten präsentiert wurden und nicht Ybbs, welches über einen direkten Schifffahrtshafen verfügt, kann oder wollte die Stadtchefin gegenüber der NÖN dann nicht beantworten.

