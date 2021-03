Fünf Millionen Euro für Melker Hafenspitz .

Fünf Millionen Euro investiert das Land Niederösterreich gemeinsam mit der Stadtgemeinde Melk in das "Herzensprojekt" Melker Hafenspitz. Was NÖN-Leser bereits im Juli 2019 wussten, bestätigten Tourismuslandesrat Jochen Danninger und der Melker Bürgermeister Patrick Strobl bei einer Pressekonferenz am Montag.