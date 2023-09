Wenige Autos und Saharahitze am Hafenspitz Melk

Mehr als zehn Millionen Euro investierten unter anderem die Stadtgemeinde Melk und das Land NÖ in das Projekt Hafenspitz. Bereits vor der Eröffnung im April 2022 gab es Kritik am Projekt, die auch Monate nach der offiziellen Eröffnung nicht abreißen möchte.

Zu kahl sei der Platz, „eine Betonwüste, die Melk nicht würdig sei“ und eine vergebene Chance, sagen die Kritiker. Die Stadtgemeinde Melk hält dagegen und betont den Mehrwert für den Tourismus und die Wichtigkeit des neuen Aushängeschildes.

Bei mehreren NÖN-Lokalaugenscheinen zeigte der Platz wenig Anziehungskraft für Besucherinnen und Besucher. Foto: Glück

Als vergangene Wochen die Temperaturen über 30 Grad kletterten, herrschte am Parkplatz nicht nur – höflich formuliert – wenig Andrang, sondern die dortigen Temperaturen erinnerten eher an die Sahara, als ein pittoreskes Städtchen in Mitteleuropa. Bei Messungen durch Melker Bürger, die Ergebnisse liegen der NÖN vor, zeigte das Thermometer am neuen Parkplatz mehrmals Temperaturen bis knapp 50 Grad an, einmal kletterte das Messgerät gar auf knappe 52 Grad. Eine Vergleichsmessung im nahen, durch Bäume spendenden Schatten bestätigte die Kritikerinnen und Kritiker, die immer wieder Schattenspender sowie größere Bäume im Bereich des Parkplatzes und am gesamten Areal fordern: „Nur“ 35 Grad zeigte das Thermometer in der nahen Au neben der Parkfläche.

Gemeinde sei mit Parkplatz-Auslastung „sehr zufrieden“

Kritik, die die Stadtgemeinde Melk und Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann zurückweisen. Gerade beim Thema Parkplatz sprechen die Zahlen laut Kaufmann eine andere Sprache als jene von einer nicht genützten Parkfläche. Hier zeigt sich die Gemeinde mit Blick auf die Auslastung der Anlage sehr zufrieden. Zur Erinnerung: Die Gemeinde führte in diesem Bereich Gebühren für Busse und Pkw ein, um Einnahmen für das millionenschwere Projekt zu lukrieren und die ohnedies klamme Stadtkasse zu entlasten. Nachgefragt bei der Stadt, ob aktuell Zahlen bezüglich Busparktickets sowie Pkw-Tickets aktuell übermittelt werden können, verneinte diese allerdings, womit eine Überprüfung der städtischen Behauptung betreffend der guten Nutzung offen bleibt.

Im nahen Schatten zeigte das Thermometer „nur“ 35 Grad. Womit sich Kritiker mit Wunsch nach Bäumen bestätigt fühlen. Foto: privat

Abseits der Auslastungsdebatte verweist der Melker Vizebürgermeister aber auch darauf, dass „pro Tag hunderte Touristinnen und Touristen“ von dort zu Fuß in die Altstadt gehen oder mit dem Bus abgeholt werden. „Spannend ist anzusehen, dass eigentlich der Tourist mit den Busgebühren und der Fäkalienentsorgung der Schiffe den Hafenspitz finanziert und trotzdem manche, die den Hafenspitz nicht nutzen, sehr viel Zeit investieren, um das Eintrittstor in unsere Stadt zu kritisieren“, ärgert sich Kaufmann. Er selbst kann sich diese andauernde Kritik nicht erklären. „Es kommen immer wieder positive Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern, Reiseveranstalter und Agenturen, die tatsächlich den Parkplatz und die Anlegestelle nützen“, sagt Kaufmann. Er glaubt zudem, hinter der Kritik die stets gleichen Kritiker zu sehen: „Was sagen die gleichbleibenden Kritiker zur damaligen Situation. Wenn die Mole fertiggestellt ist, der Tourismus wieder zu 100 Prozent angelaufen ist und die Negativkampagne mancher Einzelner beendet ist, dann hoffe ich, es wird wieder über den Hafenspitz berichtet“.

Keine Adaptierung bei Bäumen geplant

Bleibt dennoch die Frage nach möglichen Maßnahmen für eine Minimierung der Hitze im Bereich des Parkplatzes am Hafenspitz. Diese seien laut Stadtgemeinde aktuell nicht geplant, da jene vorhandenen Bäume so platziert wurden, dass diese in Zukunft Schatten spenden werden. Aktuell seien daher keine Adaptierungsmaßnahmen geplant. Die Kritiker werden daher wohl auch die nächsten Jahre etwas zu kritisieren haben.