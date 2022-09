Chorgemeinschaft Emmersdorf: 131 Jahre – und kein bisschen leise

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es war 1891, als der Gesang- und Musikverein Frohsinn Emmersdorf gegründet wurde. Aus dem – damals noch – Männergesangsverein (seit 1950 erklingen auch Frauenstimmen) entstand eine geschichtsträchtige Chorgemeinschaft, die ihresgleichen sucht.

„Diese außergewöhnlich lange Geschichte jährt sich im heurigen Jahr zum 131. Mal. Das wollen wir natürlich feiern“, sagt Anna Pritz, Obfrau der Chorgemeinschaft Emmersdorf. Und zwar am Sonntag, 25. September ab 16 Uhr in der Pfarrkirche: Das Programm wird neben einer anekdotischen Rekapitulation durch die Jahre des Vereins auch eine konzertante Uraufführung unter der künstlerischen Leitung von Florian Neulinger. Der Organist und Chorleiter in der Basilika Maria Taferl sowie Lehrender an der Musikschule Jauerling komponierte die „Missa Mater Dolorosa“, das Werk wird im Rahmen des Jubiläums erstaufgeführt.

„Das macht große Freude – musikalisch sowieso, aber auch die Rückkehr des Gemeinschaftlichen tut so gut, vor allem weckt das gemeinsame Singen die Lebensgeister.“

„Für das benötigte Volumen dieser großartigen Musik werden wir vom Basilikachor Maria Taferl sowie Sängerinnen und Sängern aus umliegenden Gemeinden unterstützt“, verrät Pritz. Die Proben für das 131. Chorjubiläum haben bereits gestartet. „Das macht große Freude – musikalisch sowieso, aber auch die Rückkehr des Gemeinschaftlichen tut so gut, vor allem weckt das gemeinsame Singen die Lebensgeister.“ Für das Konzert gibt es keinen Kartenverkauf, der Chor freut sich aber über freiwillige Spenden.

