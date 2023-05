Yspertaler Theaterjugend spielt groß auf

In insgesamt sieben Vorstellungen zeigte die Landjugend Yspertal ihr schauspielerisches Können. In dem Stück „Aufzumfensterln.at“ beschließen Hans und Jakob ihren Freund Sepp mittels Dating-App an die Frau zu bringen. Eine Komödie mit einigen Verwechslungen und lockeren Sprüchen. Das Publikum fühlte sich augenscheinlich gut unterhalten, denn gelacht wurde viel und der Applaus war überschwänglich. Insgesamt waren rund 40 Mitglieder der Landjugend an der Umsetzung des Stücks beteiligt. Elf von ihnen waren auch auf der Bühne zu bewundern.

Theaterleiter Michael Kienast ist mehr als zufrieden: „Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen und den regen Besuch.“ Die Freude der jungen Schauspieler ist berechtigt, besuchten doch etwa 700 Personen die Vorstellungen im Pfarrheim in Ysper. „Das Theaterprojekt macht viel Spaß und alle sind voller Elan dabei“, sagt Kienast mit einem Lachen. Auch der Zugang von vielen jungen Mitglieder „stimmt positiv, dass auch in Zukunft Theater gespielt wird“, erklärt der Chef der Truppe im NÖN-Gespräch. Der Erlös kommt traditionell der Volkstanzgruppe zugute, die damit Lederhosen, Hemden und Dirndln ankaufen wird.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.