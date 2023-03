Aus für Marbacher Fleischerei nach über 100 Jahren

Manuela Rath steht noch bis Ende April im Geschäft. Foto: Otto Krausam

Die Fleischerei im Marbacher Ortszentrum ist eine Institution. Für selbstgemachte Spezialitäten, wie die Leberwurst oder die Saumaisen, reisen die Kunden sogar aus Wien an. Der bereits in vierter Generation geführte Traditionsbetrieb schließt jedoch mit Ende April für immer seine Pforten.

„Wir haben leider keinen Nachfolger, also haben wir uns zu diesem Schritt entschließen müssen“, erklärt Manuela Rath etwas wehmütig. In früheren Jahren wurden die Tiere, die verarbeitet wurden, auch selbst geschlachtet. „Leider war dies in den letzten Jahren durch die Krankheit meines Mannes nicht mehr möglich. Traditionell wurden wir jedoch ausschließlich von Bauern aus der Region beliefert“, bekräftigt die Inhaberin. „Vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der das alteingesessene Geschäft übernehmen möchte“, hat die Unternehmerin die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Für den Ortskern in Marbach wäre dies immens wichtig“, ergänzt Rath gegenüber der NÖN.

Rath betont, dass ein eventueller Nachfolger nicht nur einen großen Kundenstock, sondern auch jegliches Equipment − wie Schlachtraum, Kühlraum und Produktionsstätte − vorfinden würde. Das im Marbacher Ortskern gelegene Gebäude hat eine Gesamtfläche von rund 250 Quadratmetern. Während im Erdgeschoss die Produktion und der ungefähr 50 Quadratmeter große Verkaufsraum untergebracht sind, befinden sich im Obergeschoss vorwiegend die Generatoren für die Kühlanlagen. „Wir haben das Gebäude nie als Wohnhaus benutzt, der obere Stock könnte aber problemlos dazu ausgebaut werden“, erläutert Rath. Auch Ortschef Peter Grafeneder (ÖVP), der öfters mal auf eine schnelle Jause vorbeischaute, würde eine Nachnutzung sehr begrüßen: „Es schmerzt, wieder einen Betrieb im Ortszentrum zu verlieren.“

Manuela und Karl Rath möchten nun ihren Ruhestand genießen. „Wir werden in Zukunft endlich mehr Zeit haben, um zu wandern und uns um unseren Garten zu kümmern“, freut sich Rath bereits auf die Pension.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.