47-Jähriger aus Ruprechtshofen wurde tot in Salzburg gefunden

Stundenlang keine Antwort, kein Anruf: Weil sie den 47-Jährigen aus Ruprechtshofen, der sich aktuell in Salzburg befand, nicht erreichen konnte, machte sich seine Partnerin immer mehr Sorgen. Am Mittwochabend, so berichtet es der ORF Salzburg, meldete sie ihn schließlich als abgängig. Laut NÖN-Informationen war der Mann dort geschäftlich unterwegs, zwischen Februar 2020 und August 2022 war er FPÖ-Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde.

Da die Frau die Zugangsdaten seines Handys hatte, konnte die Polizei die Koordinaten eruieren. Die sofortige Suchaktion der Bergrettung brachte aber nur mehr traurige Gewissheit: Die Einsatzkräfte fanden den Mann tot im Kranzbachgraben (Dorfgastein, Pongau). Die Ermittlungen der Alpinpolizei laufen noch, der 47-Jährige dürfte auf der Suche nach seinem Hund abgestürzt sein. Ein Hundeführer der Bergrettung betreut vorübergehend das Tier.

