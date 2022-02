Arbeitsunfall im Südlichen Waldviertel: 20-Jähriger bangt um sein Auge

Als die Polizei am vergangenen Freitag am Unfallort ankam, war der 20-Jährige schon auf dem Weg ins Krankenhaus: Am Nachmittag kam es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Südlichen Waldviertel zu einem folgenschweren Arbeitsunfall.

Gemeinsam mit seinem Sohn reparierte ein 48-Jähriger einen Hochdruckreiniger. Gegenüber der Polizei gab der Vater an, dass das Druckventil getauscht wurde. Um zu testen, ob das Gerät wieder funktioniert, startete das Vater-Sohn-Duo einen Probelauf. Erst steckten sie den Hochdruckreiniger ans Stromnetz, danach soll sich der 20-Jährige über die Maschine gebeugt haben, um den Einschalthebel zu betätigen. Kaum hatte er dies getan, schrie er auf: Eine Verschraubung löste sich durch den Wasserdruck und schoss dem jungen Mann ins Gesicht. Der Vater wählte sofort den Notruf, laut dem Polizeibericht befürchte er durch den Arbeitsunfall den Verlust des linken Auges für seinen Sohn. Aus dem Krankenhaus, in dem der 20-Jährige behandelt wird, heißt es, dass es sich um eine schwere Verletzung handle. Er werde (Stand Montag) stationär betreut.

