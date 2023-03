80-Jähriger stirbt nach Crash gegen Baum

Tragödie bei einem Verkehrsunfall Montagnachmittag in Rappoltenreith. Ein etwa 80-jähriger Pkw-Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Lenker in seinem Fahrzeug eingeschlossen und schwer verletzt. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte und einer schnellen Rettung aus dem Fahrzeug sowie sofort gestarteten Reanimationsmaßnahmen kam für den Lenker jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.