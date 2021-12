Toter Lkw-Fahrer auf A1-Rastplatz Schallaburg gefunden

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Todesfall auf einen Rastplatz auf der Westautobahn ausrücken. Ein Lkw-Fahrer wurde am Rastplatz Schallaburg in seinem Fahrerhaus leblos vorgefunden.

Auf NÖN-Anfrage bestätigt die Landespolizeidirektion den Tod des Fernfahrers. Es handelt sich um einen natürlichen Todesfall, wie ein Polizei-Sprecher mitteilte.