Treffpunkt 700 Kameraden bei Landeswallfahrt am Taferlberg

NÖKB-Präsident Josef Pfleger, Ministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner und Militärkommandant Michael Lippert mit den Fähnrichen Georg Reps, Gerhard und Rupert Niederleitner (von links) in Maria Taferl. Foto: Martin Pfleger, Martin Pfleger www.pfleger.at A-

70 Fahnenabordnungen nahmen an der 60. Landeswallfahrt des niederösterreichischen Kameradschaftsbundes (NÖKB) in der Basilika in Maria Taferl teil.

NÖKB-Vizepräsident Ernst Osterbauer, der durch den Tag moderierte, konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, allen voran die Bundesverteidigungsministerin Klaudia Tanner, den Landesseelsorger Prälat Franz Farner und Militärsuperintendent Reinhart Trauner sowie Hausherr Pater Stefan Obergfell, Bauernbundpräsident Georg Strasser, Bezirkshauptfrau Daniela Obleser und Maria Taferls Bürgermeister Heinrich Strondl. Ein Highlight der Festlichkeit war die Predigt der beiden Landesseelsorger, denn es passiert nicht oft, dass ein katholischer und ein evangelischer Priester die Predigt gemeinsam halten. Der Präsident des ÖKB-Bundesverbandes Ludwig Bieringer dankte für den Einsatz um die Landesverteidigung. NÖKB-Präsident Josef Pfleger hielt einen Rückblick über 60 Jahre Ehrenmal Maria Taferl.