Alois Kloibhofer feiert seinen „90er“

Für die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte zuletzt Bezirkshauptfrau Daniela Obleser an Herrn Konsistorialrat Pfarrer Alois Kloibhofer die von der NÖ Landesregierung gewidmete Ehrengabe in Form eines Golddukatens mit den herzlichsten und aufrichtigsten Glückwünschen: „Ich hoffe, dass Ihnen auf dem weiteren Lebensweg Gesundheit und Zufriedenheit beschieden sein mögen.“ Dechant Johann Grülnberger sprach seine Segenswünsche als persönlicher Freund und Seelsorger aus. Die Glückwünsche der Pfarre St. Oswald überbrachte Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter Johannes Kloimüller. St. Oswalds ÖVP-Bürgermeisterin Rosemarie Kloimüller schätzt seine 42 Jahre lange, liebenswürdige Seelsorge und seine große Schaffenskraft in der Pfarre St. Oswald und dankte auch Maria Atzmüller, Erika Eder und Iveta Gumanova für die liebevolle Betreuung mit einem Blumengruß. Mit Alois Kloibhofer wurde unter anderem im Jahr 1967 das Pfarrhaus umgebaut, er arbeitete als Religionslehrer in der Volksschule St. Oswald und in der Hauptschule Yspertal.