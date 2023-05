Die Donau, sehr weiblich: Ausstellung in Ybbs

Viele Sagen ranken sich um das Donauweibchen – Männer verschwinden darin in den Fluten, angezogen von den Gesängen der mystischen Wesen. Zehn Künstlerinnen, darunter die Leiterin des Vereins Atelier an der Donau, MOSOTE, bekannt als Monika Sonnleitner-Temper, haben zu diesem Thema sehr unterschiedliche Werke geschaffen und am Freitag bei einer Vernissage in Ybbs präsentiert. Klassische Landschaftsmalerei, Collagen mit Recycling-Material oder Wortgespinste – aus Papierstreifen gehäkelte Netze: der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Im sehr passenden Rahmen des Schiffsmeisterhauses bewunderte ein breites Publikum die Ausstellung, und bereits am 9. Juni folgt eine internationale Ausstellung mit griechischen Künstlern. Mit dabei waren unter anderem Fürstin Anita Hohenberg, Walter Labuda, Herta Mikesch, Ulrich Stiaßny sowie Kunstsammler Paul Müller. Dazu war auch der Nationalratsabgeordnete Alois Schroll zu Gast.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.