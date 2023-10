Firma Batsch seit über 50 Jahren

Rund 120 Gäste folgten der Einladung und genossen einen schönen und unterhaltsamen Abend. In einem würdigen Festakt gab Firmengründer und Eigentümer Hans Heinz Batsch spannende Einblicke in die Anfangszeit der Firma und berichtete über die Höhepunkte in der langen und erfolgreichen Firmengeschichte.

Danach erzählte die Geschäftsführerin Frau Ing. Isabella Batsch-Bucher ihre ganz persönliche Geschichte über ihren Einstieg in die Firma Anfang der 80-er Jahre und wie EDV und Programmiersprachen Einzug in die Welt der Waagen hielten. Am Höhepunkt der Feierstunde hielt seitens der Wirtschaftskammer Niederösterreich Herr KR DI Harald Graf als stellvertretender Innungsmeister der Landesinnung der Mechatroniker die Laudatio und lobte die hervorragende Entwicklung der Firma Batsch im Lauf der Jahrzehnte.

In der großen Schar der Gratulanten fand sich auch Bürgermeister Thomas Vasku. Er hob in seiner Ansprache vor allem die Bedeutung des Unternehmens für die Marktgemeinde Loosdorf hervor und unterstrich die Wichtigkeit als regionaler Arbeitgeber.