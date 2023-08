Gratulanten aus dem ganzen Land

„Fast nix war fix“, aber die lieben Nachbarn und Freunde aus ganz Österreich kamen als Überraschungsgäste, wie zum Beispiel die „Mostbratl Musi“, Dieter Juster, Hermann und Inge Hartel von der Volksmusik Steiermark, Maria Walcher, die Expertin für das immaterielle Kulturerbe UNESCO, Anni Haitzmann von der Volksmusik Salzburg, Willi und Michi Brandstetter von Mnozil Brass und viele mehr. St. Oswalds VP-Bürgermeisterin Rosemarie Kloimüller: „Für mich ist es eine Ehre, dir zum 70. Geburtstag zu gratulieren. Du bringst mit deinen Fähigkeiten und Humor Jung und Alt zusammen“, streute sie dem Geburtstagskind Rosen. Begonnen hat das Dreitagefest bereits auf Wunsch von Norbert am Montag bei den Melker Sommerspielen. Es folgte am Dienstag ein „gesegnetes Ausklingen“. In Summe war es ein tolles Geburtstagsfest.