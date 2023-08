Neues Sportangebot für jede Generation

Die Gemeinde St. Leonhard bietet seit Kurzem ein neues Freizeitangebot für alle Generationen in der Region. Das Sportareal „PLANLOS“ feierte zuletzt ihre offizielle Eröffnung. Diese besuchten VP-Bürgermeister Hans-Jürgen Resel und die Gemeinderäte Josef Motusz und Johannes Baumgartner. Dabei konnte man neben den sportlichen Aktivitäten (Zweier-Turniere im Padel-Tennis, Spikeball und Beachvolleyball) im neuen Chillout-Bereich kühlende Erfrischungsgetränke genießen. Auch das Wetter spielte bei der Eröffnung voll mit — es war fast schon zu heiß. Geöffnet ist die neue Freizeitanlage immer am Freitag ab 14 Uhr und am Wochenende jeweils ab zehn Uhr.