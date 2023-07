Feuerwehrfest in St. Gotthard: Prominente Hilfe in der Weinbar

Seit mehr als zehn Jahren hilft Innenminister und zuvor Bürgermeister Gerhard Karner mit seiner Frau Dagmar jeweils am Sonntag zu Mittag (beim „klassischen“ Frühschoppen), beim traditionellen Feuerwehrfest in St. Gotthard in seiner Heimatgemeinde Texing in der Weinbar fleißig mit. „Es gehört auch schon zur Tradition, dass ich zusammen mit meiner Frau Dagmar den Feuerwehrkameraden helfe. In der Weinbar versorgen wir die Festbesucher mit edlen Tröpferln“ , erklärt ein gut gelaunter Innenminister beim Fotoshooting während des Festbetriebes.

St. Gotthards Feuerwehrkommandant Manfred Klauser und sein Stellvertreter Reinhard Gansch freuten sich über die große prominente Hilfe beim Fest. Unter den Gästen in der prominent besetzten Weinbar war auch Martina Erber von der freiwilligen Feuerwehr St. Gotthard. Die Weinbar war, aufgrund der besonderen Besetzung, natürlich ein Renner, aber auch ansonsten war viel los beim FF-Fest in St. Gotthard.