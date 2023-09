Vier Manker auf Spurensuche im Museum Mödling

Eine Manker Abordnung besuchte zuletzt die Sonderausstellung im Museum Mödling über die gebürtige Mankerin Fanny Harlfinger-Zakucka und ihren Mann. In Mank ist die Wegbereiterin für Frauen in der Kunst nur wenigen bekannt – daher begaben sich Manks ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger, Stadtrat Otmar Garschall, Kurt Mondl und Leopold Eigenthaler auf Spurensuche nach Mödling. Ein Manker hatte die Werke zufällig gesehen. Mit Christian Matzner und dem einzigen Enkel Othmar Harlfinger wurden die Ausstellung besichtigt und die Möglichkeiten für eine Ausstellung in Mank im kommenden Jahr ausgelotet.

Fanny Harlfinger-Zakucka wurde 1873 in Mank als Tochter des Bezirksrichters Karl Zakucky geboren und verbrachte die ersten sieben Lebensjahre in Mank. „Meine Großmutter habe ich als sehr resolute Person in Erinnerung“, erklärt Enkel Othmar Harlfinger, der sich offen für eine Ausstellung in Mank im nächsten Jahr zeigte.