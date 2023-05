Voller Stadtsaal bei Kammerhofer

Walter Kammerhofer ist nicht nur in Mank ein Garant für ein volles Haus. Am vergangenen Mittwoch gastierte der österreichweit bekannte Kabarettist mit seinem Programm „Für immer und ewig“ im ausverkauften Manker Stadtsaal. Die perfekt geplante Hochzeit, Stress mit dem Wedding Planner, der Firma und der Schwierigtochter (sic!) führen schlussendlich zum Happy End. In zweieinhalb Stunden Programm überzeugte Kammerhofer einmal mehr sein Publikum. „Wir freuen uns über die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagte Manks ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger, der Kammerhofer nach Mank geholt hatte. Am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt im nächsten Jahr, also am 8. Mai 2024, ist die nächste Vorstellung mit dem neuen Programm bereits geplant.

