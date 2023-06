Ybbs einen Tag lang im Zeichen des Sports

Einen ganzen Tag lang war das Freizeitzentrum in Ybbs der Schauplatz des Tag des Sports. Für den Ybbser Sportstadtrat Willi Reiter ein wichtiger Tag im Sportkalender der Gemeinde. „Durch die Corona-Pandemie sind in Vereinen die Mitgliederzahlen gesunken. Am Tag des Sports haben die Vereine die Möglichkeit, sich zu präsentieren“, sagte Reiter. Und die Vereine nutzten die Plattform. Egal ob Kanufahren im Ybbser Hallenbad, erste Erfahrungen mit American Football über die Mostviertel Bastards oder am Beachvolleyballplatz zu baggern, die Sportarten waren vielfältig. Auch zur Freude von Bürgermeisterin Ulrike Schachner oder Nationalratsabgeordneten Alois Schroll. Bei der Eröffnung war zudem Richard Punz in Stellvertretung für Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer mit dabei. Auch Profisportler gaben sich ein Stelldichein. So schrieben der jüngst zurückgetretene Marc Digruber und Christoph Krenn zahlreiche Autogramme. Bei der offiziellen Eröffnung zeigten auch die Schülerinnen und Schüler der Sport-Mittelschule Ybbs ihr Können. Außerdem erhielten drei erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der Stadt Ybbs eine Auszeichnung aus den Händen von Ulrike Schachner. Tennis-Talent Chiara Semmelmeyer, Tischtennis-Veteran Hermann Piringer und Stand-Up-Paddler Boas Mistelberger erhielten für ihre sportlichen Erfolge der letzten Jahre eine Saisonkarte für das Freizeitzentrum Ybbs.