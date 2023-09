Ybbs: Kulturfans kamen im Atelier an der Donau auf ihre Kosten

Kulturfans kamen zuletzt in Ybbs voll auf ihre Kosten. Und zwar bei der Vernissage zur allerersten Ausstellung des Ybbser Künstlers Franz Huber im Atelier an der Donau. Unter dem Vernissage-Titel „Von der Zeichnung zum Aquarell“ stellte der Künstler aus Ybbs in Ybbs aus. Sicher eine Seltenheit für alle Beteiligten – die Freude darüber war aber groß. Im Atelier an der Donau stellte sich unter anderem die Ybbser SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner mit Glückwünschen ein, eröffnete und gratulierte zur erfolgreichen Werkschau. Ganz Ybbs (zumindest ein Großteil der Kulturfans aus der Donaustadt) versammelte sich bei dieser Gelegenheit zu einem Treffen im Atelier an der Donau. Und Kulturfans können sich die Ausstellung „Von der Zeichnung zum Aquarell“ auch noch ein paar Tage anschauen, denn bis 1. September gibt es jeweils von 17 bis 18 Uhr noch Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung. Neben der Ybbser Bürgermeisterin waren auch die Stadträte Gerald Gruber und Peter Blessky sowie die Gemeinderätin Regina Voglhuber bei der Eröffnung mit dabei. Diese ließ sich auch Vize-Bürgermeister Dominic Schlatter nicht entgehen.